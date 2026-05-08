Instagram ने हटवलं End-to-End एन्क्रिप्शन; तुमचे पर्सनल चॅट वाचू शकणार कंपनी, हॅकर्ससाठी मार्ग मोकळा

Instagram E2EE : आज ८ मे पासून इन्स्टाग्रामवर एक मोठा बदल झाला आहे. कंपनीने डायरेक्ट मेसेज (DM) मधील एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पूर्णपणे काढून टाकले आहे. यापूर्वी हे फीचर वापरकर्ते स्वतः चालू करू शकत होते पण आता ते संपले..काय बदलल आहे?एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन असताना फक्त तुम्ही आणि तुमचा मित्रच चॅट वाचू शकत होता. कंपनीलाही त्यात डोकावता येत नव्हते. आता मात्र इन्स्टाग्राम कंपनी तुमच्या सर्व मेसेज मजकूर सहज वाचू शकणार आहे. याचा अर्थ तुम्ही मित्रांशी, कुटुंबीयांशी किंवा प्रियजनांशी बोललेले सर्व काही कंपनीला पाहता येईल.एआयसाठी डेटा गोळा?कंपनीचा दावा आहे की लोक आता एन्क्रिप्शनचा जास्त वापर करत नव्हते. मात्र तज्ज्ञांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांना वाटते की मेटा कंपनी आपल्या एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी वापरकर्त्यांच्या खासगी चॅट्सचा डेटा वापरणार आहे. पूर्वी एन्क्रिप्शनमुळे हे शक्य नव्हते आता मात्र रस्ता मोकळा झाला आहे..Smartwatch Cancer Risk : सतत स्मार्टवॉच घातल्याने कॅन्सर होतो का? रेडिएशन धोक्याबद्दल डॉक्टर काय सांगतात जाणून घ्या.गोपनीयतेवर मोठा प्रश्नया निर्णयामुळे सोशल मीडियावर गोपनीयतेची चर्चा पुन्हा रंगली आहे. अनेक लोक इन्स्टाग्रामवर केवळ गप्पा मारत नाहीत, तर वैयक्तिक फोटो, व्हिडिओ आणि महत्त्वाच्या गोष्टी शेअर करतात. आता ही माहिती कंपनीला सहज उपलब्ध होणार असल्याने गोपनीयता धोक्यात आली आहे. हॅकर्ससाठीही चॅट्स हॅक करणे आता सोपे झाले आहे.व्हॉट्सॲपशी तुलनामेटाचीच आणखी एक अॅप व्हॉट्सॲपमध्ये मात्र एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन डीफॉल्टनुसार सुरू आहे आणि कंपनी त्याला आपले मोठे सामर्थ्य मानते. इन्स्टाग्रामवर मात्र उलट दिशेने पाऊल उचलले गेले आहे. यामुळे मेटाच्या गोपनीयता धोरणांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत..Samsung Price Drop : सॅमसंगने केला मोठा धमाका! 12 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले मोबाईल, कुठे खरेदी कराल? पाहा.युजर्सनी काय काळजी घ्यावी?कंपनीचे म्हणणे आहे की एन्क्रिप्शनमुळे गुन्हेगारी अथवा चुकीचा कंटेंट ओळखणे कठीण होते. सुरक्षा आणि कायद्याची अंमलबजावणी यासाठी हा बदल गरजेचा होता. मात्र वापरकर्त्यांना भीती वाटते की, त्यांच्या खासगी संभाषणांचा दुरुपयोग होऊ शकतो.या बदलानंतर इन्स्टाग्रामवर संवेदनशील गोष्टी शेअर करताना विशेष काळजी घ्या. जर गोपनीयता हवी असेल तर इतर सुरक्षित अॅप्सचा विचार करा. हा बदल तुमच्या डेटाच्या सुरक्षिततेबाबत नवीन सावधगिरी शिकवतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.