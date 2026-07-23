Instagram New Feature : इंस्टाग्रामवर पोस्ट डिलीट न करता बदला गाणं; Replace Audio फीचर लॉन्च, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर

Instagram Replace Audio Feature : इंस्टाग्रामवर जुने पोस्ट्स अपडेट करणे आता खूप सोपे झाले आहे. कंपनीने नुकताच Replace Audio नावाचा नवा फीचर लाँच केला आहे. यामुळे तुम्ही पब्लिश केलेल्या फीड पोस्ट किंवा Carousel पोस्टमधील गाणे बदलू शकता, आणि त्यासाठी पोस्ट डिलीट किंवा पुन्हा अपलोड करण्याची गरज नाही..Replace Audio फीचर कसे काम करते?पूर्वी गाणे बदलायचे झाले तर पोस्ट डिलीट करावी लागे. त्यामुळे लाईक्स, कमेंट्स आणि रीच कमी होत असे. आता मात्र तुम्ही थेट एडिट पर्यायात जाऊन नवीन गाणे निवडू शकता. तुमचे जुने लाईक्स, कमेंट्स, शेअर्स आणि रीच पूर्णपणे कायम राहतील.सॅमसंगने लाँच केले तीन नवे Foldable फोन! Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 अन् Z Flip 8; दमदार फीचर्स, किंमत फक्त....कसे वापराल हा फीचर?तुमचा प्रकाशित पोस्ट उघडावरती उजव्या कोपऱ्यातील मेनूवर टॅप कराEdit वर जाReplace Audio पर्याय निवडाइंस्टाग्रामच्या लायब्ररीतून नवीन गाणे निवडाSave करा.Emergency Call Without SIM : मोबाईलमध्ये सिमकार्ड नसेल तरीही 112 नंबरवर इमरजन्सी कॉल कसा लागतो? जाणून घ्या कशी काम करते सिस्टीम.का महत्त्वाचा आहे हा फीचर?क्रिएटर्स आणि ब्रँड्ससाठी हा फीचर खूप उपयुक्त ठरेल. जुने गाणे काढून टाकले गेले असेल किंवा ट्रेंडिंग गाणे लावायचे असेल तर आता नवीन पोस्ट तयार करण्याची गरज नाही. जुनी पोस्ट ताजी ठेवता येईल आणि त्याचे रीचही टिकेल.इंस्टाग्राम सध्या क्रिएटर्ससाठी अनेक नवीन फीचर्स आणत आहे. Carousel पोस्टसाठी वेगवेगळे कॅप्शन्स, प्रोफाइल कस्टमायझेशन, Instants आणि Trial Reels सारखे फीचर्स येत आहेत..ISRO मध्ये 462 जागांसाठी मोठी पदभरती! कोणतीही लेखी परीक्षा नाही; डायरेक्ट निवड, अर्ज कसा करायचा? पाहा एकदम सोपी प्रोसेस.Analytics मध्ये देखील सुधारणा करण्यात आली आहे. Replace Audio फीचर क्रिएटर्सना जुना कंटेंट अपडेट करण्याची सोपी संधी देतो. आता जुने पोस्ट्स ट्रेंडिंग ठेवणे सोपे झाले आहे. इंस्टाग्रामवर सक्रिय असणाऱ्या प्रत्येक क्रिएटरसाठी ही एक चांगली बातमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.