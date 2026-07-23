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Instagram New Feature : इंस्टाग्रामवर पोस्ट डिलीट न करता बदला गाणं; Replace Audio फीचर लॉन्च, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर

Benefits of Instagram Replace Audio for Creators : इंस्टाग्रामने Replace Audio सुविधा आणलीये. नेमकी काय आहे आणि कसे वापरायचे जाणून घ्या
Instagram New Feature

Instagram Launches Replace Audio Feature How Replace Audio Saves Time and Engagement

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Instagram Replace Audio Feature : इंस्टाग्रामवर जुने पोस्ट्स अपडेट करणे आता खूप सोपे झाले आहे. कंपनीने नुकताच Replace Audio नावाचा नवा फीचर लाँच केला आहे. यामुळे तुम्ही पब्लिश केलेल्या फीड पोस्ट किंवा Carousel पोस्टमधील गाणे बदलू शकता, आणि त्यासाठी पोस्ट डिलीट किंवा पुन्हा अपलोड करण्याची गरज नाही.

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