रील्स प्रेमींसाठी खुशखबर! Instagram ने लॉन्च केलं मजेदार फीचर, आधी बघितलेली कोणतीही रील सेकंदात सापडणार, काय आहे Watch History सेटिंग?

सोशल मीडियावर रील्सची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढतेय. इंस्टाग्रामवर दररोज कोट्यवधी लोक रील्स तयार करतात, पाहतात आणि शेअर करतात. पण एक मोठी समस्या होती एखादी आवडलेली रील पुन्हा पाहायची म्हटलं की ती शोधणं कठीण होत..सेव्ह केलं नाही तर ती कायमची गायब व्हायची. तासन्तास स्क्रोल करूनही सापडत नव्हती. आता ही डोकेदुखी संपली आहे. इंस्टाग्रामने 'वॉच हिस्ट्री' नावाचं नवं फीचर लाँच केलंय, जे रील्स चाहत्यांसाठी खरंच आनंदाची बातमी आहे. (What is instagram reels watch history feature).इंस्टाग्रामचे सीईओ अॅडम मोसेरी यांनी स्वतः एका व्हिडिओतून या फीचरची घोषणा केली. ते म्हणाले, "आता तुम्हाला पूर्वी पाहिलेल्या रील्स सहज सापडतील. त्या शोधण्यासाठी तासन्तास वाया घालवण्याची गरज नाही.ही घोषणा होताच लाखो वापरकर्त्यांनी मोसेरींचे आभार मानले. अनेकांनी कमेंट्समध्ये लिहिलं, अखेर ही समस्या सुटली...'वॉच हिस्ट्री' कसं वापरायचं?इंस्टाग्राम उघडा ----- प्रोफाइलवर जा ------- सेटिंग्जमध्ये जा.तुमची अॅक्टिव्हिटी (Your Activity) वर क्लिक करा.वॉच हिस्ट्री (Watch History) हा पर्याय दिसेल त्यावर टॅप कराआणि झाल..तुमची सेटिंग सेट झाली आता तुम्हाला रील्स वॉच हिस्ट्री दिसू लागेलआता तुम्ही गेल्या काही दिवसांत पाहिलेल्या सर्व रील्सची यादी समोर येईल. कॉल आला, चुकून पेज रिफ्रेश झालं किंवा रील मध्येच बंद झाली? आता काळजी करायची गरज नाही.. ती रील आता तुमच्या हिस्ट्रीत सापडेल..हे फीचर गरजेचं का होतं?आधी रील्स पाहताना छोटीशी चूक झाली की ती कायमची हरवायची. सेव्ह करायचं विसरलात तर परत मिळणं अशक्य होतच.. अनेकांनी याबद्दल तक्रार केली होती. आता वॉच हिस्ट्रीमुळे तुमचा रील्सचा अनुभव अधिक मजेदार आणि टेन्शन फ्री होणार आहे. इंस्टाग्रामने पुन्हा एकदा दाखवून दिलंय की वापरकर्त्यांच्या गरजा त्यांना खरोखर समजतात. रील्स प्रेमींनो आता फक्त एन्जॉय करा आणि पुन्हा पाहायचं असेल तर हिस्ट्री उघडा.