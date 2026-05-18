Instagram Story Edit Option : इन्स्टाग्राममध्ये आला स्टोरी एडिट ऑप्शन; स्टोरी लावताना काही चुकलं तर करू नका डिलीट, असं वापरा फीचर

इन्स्टाग्राम वापरकर्त्यांसाठी एक मोठी सुविधा आली आहे. आता स्टोरी पोस्ट केल्यानंतर चूक झाल्यास डिलीट करण्याची गरज नाही. कंपनीने आयफोन यूजर्ससाठी स्टोरी एडिट करण्याचा पर्याय सुरू केला आहे. यामुळे लाखो यूजर्सना मोठा फायदा होणार आहे..आधी काय समस्या होती?पूर्वी स्टोरीमध्ये टायपिंग error, चुकीचे स्टिकर किंवा कॅप्शन चुकल्यास संपूर्ण स्टोरी डिलीट करावी लागायची. नंतर ती पुन्हा बनवून पोस्ट करावी लागायची. यामुळे वेळ आणि मेहनत दोन्ही वाया जायचे. पण आता ही समस्या संपली आहे..स्टोरी एडिट कशी कराल?स्टोरीवर टॅप केल्यावर एक मेन्यू उघडेल. त्यात 'Edit' हा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक केल्यानंतर एक चेतावणी येईल. एडिटिंग सुरू केल्यावर मूळ स्टोरी डिलीट केली जाईल आणि सर्व लाईक्स, रिअॅक्शन्स व कमेंट्स रीसेट होतील. सध्या टेक्स्ट, स्टिकर्स, इमोजी, लिंक्स आणि टॅग्ज एडिट करता येतील की नाही, याबाबत पूर्ण माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..फक्त आयफोन यूजर्ससाठी सुरुवातसध्या हे फीचर मर्यादित आयफोन वापरकर्त्यांना उपलब्ध झाले आहे. अँड्रॉइड यूजर्सना थोडा वेळ थांबावे लागू शकते. इन्स्टाग्रामने याबाबत अधिकृत घोषणा अद्याप केलेली नाही पण लवकरच सर्वांसाठी उपलब्ध होईल अशी आशा आहे.इन्स्टाग्राममध्ये एकापाठोपाठ अपडेट्सगेल्या काही दिवसांत इन्स्टाग्राम वेगाने बदल घडवत आहे. नुकतेच १५ मिनिटांच्या आत कमेंट एडिट करण्याची सुविधा दिली. त्यानंतर जवळच्या मित्रांसाठी 'Disappearing Photo' फीचरही आणले. मात्र एक बदल मात्र अनेकांना आवडलेला नाही..DM मधील मोठा बदलया महिन्यात इन्स्टाग्रामने डायरेक्ट मेसेजेसमधील एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन काढून टाकले. आता पाठवणारा आणि ज्याला पाठवला आहे ती व्यक्ति यांच्याशिवाय गरज पडल्यास तिसरी व्यक्तीही मेसेज पाहू शकते. यामुळे यूजर्सची गोपनीयता धोक्यात आल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.यूजर्ससाठी आनंदाची बातमीस्टोरी एडिट फीचरमुळे आता छोट्या-मोठ्या चुका सहज दुरुस्त करता येतील. कंटेंट क्रिएटर्सना विशेषतः याचा फायदा होईल. इन्स्टाग्राम सतत नवीन गोष्टी आणत असल्याने प्लॅटफॉर्म अधिक सोयीस्कर आणि मजेदार होत चालला आहे.