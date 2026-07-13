Instagram यूजर्ससाठी धोक्याची घंटा! 'ही' सेटिंग बंद न केल्यास Meta AI वापरू शकतो तुमचे पर्सनल फोटो, कसं बंद करायचं पाहा

सोशल मीडियावर आपले खास क्षण शेअर करणाऱ्या लाखो भारतीयांसाठी धक्कादायक बातमी आहे. मेटाने आपल्या इन्स्टाग्राम प्लॅटफॉर्मवर नवा एआय फीचर सुरू केला आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक प्रोफाइलवरील तुमचे फोटो आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून नवीन इमेजेस तयार करण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. यामुळे गोपनीयता भंग आणि सायबर गुन्ह्यांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे..‘म्यूज इमेज’ (Muse Image) नावाच्या या नव्या टूलमुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. आता तुमचे इन्स्टाग्राम खाते सार्वजनिक असेल, तर कोणीही तुमचे युजरनेम टाकून एआयला तुमच्या फोटोंवर आधारित नवीन फोटो तयार करण्याचे आदेश देऊ शकतो. सर्वात वाईट म्हणजे, याची तुम्हाला कोणतीही सूचना मिळणार नाही. तुमचा फोटो कधी, कोणी आणि कशासाठी वापरला, हे कळणेच शक्य नाही..NGO साठी सुवर्णसंधी! HCL Foundation देणार 24 कोटी रुपयांचे अनुदान; अर्ज प्रक्रिया सुरू, पाहा सविस्तर.सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ आणि गोपनीयता कार्यकर्ते या फीचरला ‘वापरकर्त्याच्या संमतीचे उघड उल्लंघन’ म्हणत आहेत. यापूर्वी मेटाने मेसेजेसमधील एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनसारखी महत्त्वाची फीचर हटवली होती. आता हे नवे पाऊल पाहता, कंपनी आपल्या एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी वापरकर्त्यांच्या डेटाचा मोफत वापर करत असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे..सर्वात मोठा धोकाब्लॅकमेलिंग आणि डीपफेक व्हिडिओजचा वाढता धोकाबनावट फोटोद्वारे व्यक्तीची ओळख चोरणेऑनलाइन ट्रोलिंग आणि बदनामीसायबर फसवणुकीत मोठी वाढ.BSNL Satellite Phone झाला लाँच! डोंगर, समुद्र, जंगलातही फुल्ल नेटवर्क; पूर, भूकंप, आपत्तीमध्येही संपर्क तुटणार नाही, किंमत फक्त....हे फीचर डीफॉल्टनुसार सक्रिय असते. म्हणजे तुम्ही स्वतः सेटिंग्जमध्ये जाऊन ‘ऑप्ट-आउट’ करत नाही, तोपर्यंत तुमचे फोटो एआयला उपलब्ध राहतील. गोपनीयता तज्ज्ञांच्या मते, ही ‘ऑप्ट-इन’ पद्धत असायला हवी होती, ज्यात वापरकर्त्याची स्पष्ट परवानगी घेतली गेली असती. मेटाकडून मात्र बचावात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. .कंपनीचे म्हणणे आहे की, हे टूल क्रिएटिव वापरासाठी आहे वाढदिवस कार्ड्स, पोस्टर्स किंवा कल्पक व्हिज्युअल्स तयार करण्यासाठी. खासगी अकाऊंट आणि १८ वर्षांखालील वापरकर्त्यांना यातून वगळण्यात आले असून गैरवापर रोखण्यासाठी सुरक्षा उपाययोजना केल्या आहेत..WhatsApp Username फीचरला भारतात ब्रेक! ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या धोक्यामुळे निर्णय, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?.काय कराल तुम्ही?इन्स्टाग्राम उघडाप्रोफाइलवर जामेनूमधून सेटिंग्जमध्ये जा ‘Sharing and Reuse’ वर क्लिक करा‘Allow your content to be used for AI features’ हा पर्याय बंद करा. लक्षात ठेवा, ही सेटिंग बंद केल्यानंतरही पूर्वी तयार झालेल्या एआय इमेजेस आपोआप हटणार नाहीत..Swiggy 2 AM : नाईट ड्यूटी करणाऱ्यांसाठी स्विगीकडून खुशखबर; रात्री 2 वाजेपर्यंत मिळणार फूड डिलिव्हरी, 'लेट नाईट ईट्स' सेवा सुरू.सोशल मीडियावर मेटाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. “आमचे फोटो आमची परवानगी शिवाय वापरू नका,” अशी मागणी जोर धरत आहे. तज्ज्ञांचा सल्ला आहे प्रोफाइल प्रायव्हेट ठेवा, संवेदनशील फोटो शेअर करणे टाळा आणि नियमितपणे सेटिंग्ज तपासा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.