iPhone 16 फक्त 40 हजारात; 'या' ट्रिकने मिळेल 29 हजारचा डिस्काउंट, ऑफर कुठे सुरुय पाहा

Croma sale offers : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला एखादा दमदार स्मार्टफोन हवा असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खास आहे. क्रोमा स्टोअर्सने त्यांचा वर्षअखेरीचा भव्य 'क्रोमटास्टिक डिसेंबर सेल' (Cromtastic December Sale 2025) सुरू केला आहे. या सेलमध्ये अॅपलचा लेटेस्ट आयफोन 16 अवघ्या 40,990 रुपयांत मध्ये मिळतोय. होय, बरोबर वाचलंत.. आयफोन 16 ची मूळ किंमत 69,900 रुपये आहे, पण विविध ऑफर्स मिळून तब्बल 29,000 रुपयांची डायरेक्ट बचत होते..हा सेल 15 डिसेंबरपासून सुरू झाला असून 4 जानेवारी 2026 पर्यंत चालणार आहे. भारतातील सर्व क्रोमा स्टोअर्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर ही ऑफर उपलब्ध आहे. स्मार्टफोनपासून टीव्ही, लॅपटॉप आणि घरगुती उपकरणांपर्यंत अनेक उत्पादनांवर आकर्षक सवलती आहेत, पण आयफोन 16 वरील डील सर्वात चर्चेत आहे..किंमत अचानक कमी का झाली?इन्स्टंट डिस्काउंट (सुमारे 3,910 रुपये पर्यंत)निवडक बँक कार्ड्सवर कॅशबॅक (3,000 रुपये आणि त्यापेक्षा जास्त)जुन्या फोनच्या एक्सचेंजवर चांगली व्हॅल्यू (16,000 पर्यंत) आणि अतिरिक्त बोनस (6,000 पर्यंत)या सर्व ऑफर्स जोडल्यास आयफोन 16 ची किंमत 40,990 पर्यंत येते. अर्थात ही किंमत तुमच्या जुन्या फोनच्या स्थितीवर, मॉडेलवर आणि बँक ऑफरवर अवलंबून असते..iPhone EMI वर कसा घ्यावा?पूर्ण रक्कम एकदम द्यायची नसेल तर चिंता करू नका. EMI पर्याय उपलब्ध आहेत, ज्यात मासिक हप्ता फक्त 1833 पासून सुरू होतो. वर्षाच्या शेवटी बजेटवर ताण न येता नवीन फोन घेण्याची ही उत्तम संधी आहे.दिवाळी नंतर अॅपल उत्पादनांवर एवढ्या मोठ्या सवलती खूपच रेयर असतात. 2025 चा शेवटचा मोठा सेल म्हणून ही ऑफर ग्राहकांसाठी दुसरी संधी आहे. आयफोन 16 हा फोन दीर्घकाळ टिकणारा आहे. अनेक iOS अपडेट्स मिळतील आणि 2026 मध्येही तो दमदार राहील..हे ही लक्षात ठेवाऑफर्सच्या काही अटी आहेत. बँक कॅशबॅक निवडक कार्ड्सवर, एक्सचेंज व्हॅल्यू फोनच्या कंडिशनवर अवलंबून आणि EMI वर कॅशबॅक कमी होऊ शकते. स्टॉक मर्यादित असल्याने लवकरात लवकर क्रोमा स्टोअरला भेट द्या किंवा ऑनलाइन चेक करा. नवीन वर्ष नवीन फोनसोबत सुरू करायचं असेल तर ही वर्षातील सर्वोत्तम डील चुकवू नका. आयफोन 16 घेऊन 2026 ची स्टाइलिश सुरुवात करा..