iPhone 16 फक्त 40 हजारात; 'या' ट्रिकने मिळेल 29 हजारचा डिस्काउंट, ऑफर कुठे सुरुय पाहा

Croma sale offers : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला एखादा दमदार स्मार्टफोन हवा असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खास आहे. क्रोमा स्टोअर्सने त्यांचा वर्षअखेरीचा भव्य 'क्रोमटास्टिक डिसेंबर सेल' (Cromtastic December Sale 2025) सुरू केला आहे. या सेलमध्ये अॅपलचा लेटेस्ट आयफोन 16 अवघ्या 40,990 रुपयांत मध्ये मिळतोय. होय, बरोबर वाचलंत.. आयफोन 16 ची मूळ किंमत 69,900 रुपये आहे, पण विविध ऑफर्स मिळून तब्बल 29,000 रुपयांची डायरेक्ट बचत होते.

