iPhone 17 मिळतोय निम्म्या किंमतीत! ४४ हजारात खरेदीसाठी रांगा; कुठे सुरुय ही अजब ऑफर? पाहा एका क्लिकवर

क्रोमाने आपला मोठा 'एव्हरीथिंग अॅपल सेल' सुरू केला आहे. हा सेल 3 एप्रिल ते 19 एप्रिल पर्यंत चालणार आहे. यात आयफोन, मॅकबुक, आयपॅड, अॅपल वॉच आणि एअरपॉड्ससारख्या अनेक अॅपल उत्पादनांवर आकर्षक सवलती मिळत आहेत. पण सर्वात चर्चेत आहे आयफोन 17 (256 GB) ची डील.मूळ किंमत 82,900 रुपये असलेला हा फोन एक्सचेंज बोनस, एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर, कूपन डिस्काउंट आणि टाटा न्यू कॉइन्सचा फायदा घेतल्यास फक्त 44,768 रुपयेमध्ये मिळू शकतो. जर तुम्ही जुना फोन एक्सचेंज करत नसलात तर HDFC बँक क्रेडिट कार्डवरही 4000 पर्यंत सूट मिळू शकते. ग्राहकांच्या गर्दीमुळे स्टोअर्स आणि ऑनलाइन दोन्ही ठिकाणी चांगलीच धावपळ सुरू आहे..आयफोन 17 फीचर्सआयफोन 17 चा डिस्प्ले किती जबरदस्त आहे. हा फोन 6.3 इंचाचा सुंदर सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देतो. त्यात HDR10 सपोर्ट आणि कमाल 3000 निट्स ब्राइटनेस आहे. म्हणजे तेजस्वी सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन अगदी स्पष्ट दिसते. 120Hz रिफ्रेश रेटमुळे स्क्रोलिंग आणि गेमिंग अतिशय स्मूथ होते. स्क्रीनवर बोटांचे ठसे कमी होण्यासाठी ओलिओफोबिक कोटिंगही आहे. ज्यांना मोठे फोन नको असतात त्यांना हा कॉम्पॅक्ट आकार नक्कीच आवडेल.पॉवर आणि स्पीडआयफोन 17 मध्ये 3nm तंत्रज्ञानावर आधारित A19 बायोनिक चिपसेट आहे. यात 6 कोअर CPU (2 परफॉर्मन्स + 4 एफिशियन्सी कोअर) आणि 8 GB रॅम आहे. दैनंदिन कामे, मल्टीटास्किंग किंवा गेमिंग सर्व काही वेगाने आणि बॅटरी बचत करत चालते. स्टोरेज 256 GB किंवा 512 GB उपलब्ध आहे..कॅमेरा अनुभवकॅमेरा विभागातही अपग्रेड आहे. मागे 48 मेगापिक्सेल प्रायमरी + 48 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कॅमेरा सेटअप आहे. अल्ट्रावाइड कॅमेरा 8x ऑप्टिकल झूमला सपोर्ट करतो, ज्यामुळे दूरच्या वस्तूही स्पष्ट येतात. समोर 18 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा उत्तम व्हिडिओ कॉल्स आणि सेल्फीसाठी तयार आहे..ही डील खूपच आकर्षक आहे. कमी बजेटमध्ये फ्लॅगशिप आयफोन मिळवण्याची संधी आहे. पण जर घाई नसेल तर थोडा वेळ थांबा. आयफोन 18 सिरीज सप्टेंबर 2026 मध्ये येऊ शकते. त्यानंतर आयफोन 17 ची किंमत आणखी खाली येऊ शकते. तुमची गरज काय आहे हे पाहून निर्णय घ्या. आत्ताच हवा असेल तर क्रोमाच्या सेलमध्ये लगेच जा. ऑफर्सचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी एक्सचेंज, बँक ऑफर आणि टाटा न्यू कॉइन्स वापरा. स्टॉक मर्यादित असू शकतो म्हणून लवकरात लवकर ऑफर चेक करा.