Discount Offer : लवकरच वाढणार iPhone 17 Pro Max ची किंमत! त्याआधी मिळतोय बंपर डिस्काउंट; खरेदीसाठी गर्दी, 'इथे' सुरुय ऑफर

तुम्हाला स्वप्नातील iPhone 17 Pro Max प्रीमियम स्मार्टफोन घ्यायचा आहे का? पण थांबा...येत्या काही दिवसांत त्याची किंमत वाढू शकते. अशा स्थितीत एक उत्तम ऑफर समोर आली आहे जी तुमचे पैसे वाचवू शकते..किंमत वाढण्याची शक्यताApple ने दिलेल्या संकेतानुसार लवकरच iPhone च्या किमती वाढण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आता खरेदी करणारे ग्राहक मोठा फायदा घेऊ शकतात. ही शेवटची संधी असू शकते, कारण सवलतीनंतर स्टॉक संपण्याचीही शक्यता आहे.Reliance Digital वर उपलब्ध या डीलमुळे अनेक ग्राहक उत्सुक आहेत..Truecaller वर कसा कळतो तुमच्या घराचा पत्ता? मोबाईल सायलेंट आहे की व्हायब्रेट मोडवर हे सुद्धा समजतं, नेमकी टेक्नॉलॉजी काय?.शानदार FeaturesiPhone 17 Pro Max मध्ये 6.9 इंचाचा ProMotion Display anti-reflective coating सह उपलब्ध आहे. A19 Pro processor च्या जोरावर फोन अतिशय पॉवरफुल कामगिरी देतो. सर्वात मोठ्या बॅटरीमुळे 39 तास video playback मिळते. Camera साठी 48MP + 48MP + 48MP triple rear setup आणि 18MP front camera आहे. नवीन डिझाईनला मार्केटमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळत आहे..Reliance Digital वर आकर्षक सवलतभारतात सुरुवातीला या फोनची किंमत Rs 1,49,900 होती. आता Reliance Digital वर तो 1,42,490 रुपयांमध्ये मिळत आहे. ICICI, SBI किंवा Axis बँक credit cards ने खरेदी केल्यास अतिरिक्त 3,000 रुपयांची सवलत मिळते. यामुळे एकूण फोन 1,39,490 रुपयांमध्ये खरेदी करता येऊ शकतो..Amazon Prime Day 2026 : अर्ध्या किंमतीत मिळतायत 'हे' 5 प्रीमियम मोबाईल; सेल येण्याआधीच डील्स झाल्या लिक.Google Pixel 10 साठीही चांगली ऑफरiPhone सोबत Android प्रेमींसाठीही आनंदाची बातमी आहे. Google Pixel 10 Amazon वर सवलतीत आहे. मूळ 79,999 रुपयांचा फोन आता 63,799 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. Cashback आणि bank offers सह तो 59,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत मिळू शकतो. ही ऑफर लवकरच संपेल. आजच तुमचा आवडता फोन बुक करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.