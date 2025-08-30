iPhone 17, iPhone 17 Pro स्मार्टफोनची किंमत भारतात किती असेल? लॉन्चपूर्वीच मिळाली मोठी अपडेट

सप्टेंबर महिन्यात आयफोन 17 सिरीज लाँच होणार आहेपण त्याआधीच मोबाईलची किंमत आणि फीचर्स लिक झालेतचला तर मग जाणून घ्या भारतात आयफोन 17ची काय आहे अपडेट...iPhone 17 Launch : अॅपलच्या बहुप्रतिक्षित आयफोन 17 सिरीजच्या लाँचिंग आधीच त्याच्या किंमती आणि फीचर्सबाबत माहिती समोर आली आहे. येत्या 9 सप्टेंबरला अवे ड्रॉपिंग इव्हेंटमध्ये अॅपल आयफोन 17, आयफोन 17 एअर, आयफोन 17 प्रो आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्स लाँच करणार आहे. गेल्यावर्षीच्या आयफोन 16 सिरीजपेक्षा ही नवीन सिरिज मोठ्या अपग्रेड्ससह येणार आहे..भारतातील अपेक्षित किंमतीअहवालानुसार आयफोन 17 सिरीजच्या किंमती गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे 4400 रुपये जास्त असतील.आयफोन 17 (128GB) ची सुरुवातीची किंमत 84,900 रुपये असण्याची शक्यता आहे.आयफोन 17 प्रो (256GB) – 1,24,900 रुपयेआयफोन 17 प्रो मॅक्स (256GB) – 1,64,900 रुपयेविशेष म्हणजे यंदा आयफोन 17 प्रो सिरिजचे 128GB व्हेरिएंट उपलब्ध नसेल त्यामुळे किंमतीत वाढ अपेक्षित आहे..Google CEO सुंदर पिचाईंनी दिलं सरप्राइज, 3 केळींच्या इमोजीने लॉन्च झालं Nano Banana, हे नेमकं आहे तरी काय?.आयफोन 17 एअरयंदा अॅपलने आयफोन 17 प्लस मॉडेल बंद करून त्याऐवजी आयफोन 17 एअर सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा फोन अॅपलचा आतापर्यंतचा सर्वात स्लिम आयफोन असेल जो सॅमसंग गॅलेक्सी S25 एजशी थेट स्पर्धा करेल. विशेष म्हणजे हा फोन पूर्णपणे पोर्टलेस असेल म्हणजेच यात सिम स्लॉट किंवा चार्जिंग पोर्ट नसेल. ही नाविन्यपूर्ण रचना टेकप्रेमींमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे..Gmail Delete : मेल बॉक्स फूल झालाय? नको असणारे हजारो ईमेल डिलीट करा एका क्लिकवर...प्रमुख अपग्रेड्सआयफोन 17 सिरीजमध्ये अनेक नवीन फीचर्स अपेक्षित आहेत.प्रो मॉडेल्समध्ये 256GB स्टोरेजपासून सुरुवात होईलबेस मॉडेलमध्ये 128GB पर्याय उपलब्ध असेलनवीन डिझाइन आणि सुधारित तंत्रज्ञानया सगळ्यामुळे ही सिरिज ग्राहकांचे लक्ष वेधणार आहे. अॅपलच्या या नव्या सिरीजने भारतीय स्मार्टफोन मार्केटमध्ये उत्साह निर्माण केला आहे. लाँचिंगनंतर या फोनला मिळणारा प्रतिसाद कसा असेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.FAQs What is the expected price of the iPhone 17 in India?भारतात आयफोन १७ ची अपेक्षित किंमत किती आहे?आयफोन १७ (१२८ जीबी) ची सुरुवातीची किंमत सुमारे ८४,९०० रुपये असण्याची शक्यता आहे.Will the iPhone 17 Pro have a 128 GB variant?आयफोन १७ प्रो मध्ये १२८ जीबी व्हेरिएंट असेल का?नाही, आयफोन १७ प्रो मालिकेत २५६ जीबी स्टोरेजपासून सुरुवात होईल, १२८ जीबी व्हेरिएंट उपलब्ध नसेल.What is unique about the iPhone 17 Air?आयफोन १७ एअर मध्ये काय खास आहे?आयफोन १७ एअर हा अॅपलचा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ आणि पूर्णपणे पोर्टलेस फोन असेल, ज्यात सिम स्लॉट किंवा चार्जिंग पोर्ट नसेल.When will the iPhone 17 series launch in India?आयफोन १७ सिरीज भारतात कधी लाँच होईल?आयफोन १७ सिरीज ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी भारतासह जगभरात लाँच होईल.How does the iPhone 17 series compare to the iPhone 16 series in terms of price?आयफोन १७ सिरीजची किंमत आयफोन १६ सिरीजच्या तुलनेत कशी आहे?आयफोन १७ सिरीजची किंमत आयफोन १६ सिरीजपेक्षा सुमारे ४,४०० रुपये जास्त असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.