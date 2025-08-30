विज्ञान-तंत्र

iPhone 17, iPhone 17 Pro स्मार्टफोनची किंमत भारतात किती असेल? लॉन्चपूर्वीच मिळाली मोठी अपडेट

iPhone 17 smartphone series price specifications features : अॅपलची iPhone 17 सिरीज 9 सप्टेंबरला लाँच होणार असून, भारतातील किंमती आणि फीचर्स समोर आली आहेत.
  • सप्टेंबर महिन्यात आयफोन 17 सिरीज लाँच होणार आहे

  • पण त्याआधीच मोबाईलची किंमत आणि फीचर्स लिक झालेत

  • चला तर मग जाणून घ्या भारतात आयफोन 17ची काय आहे अपडेट..

iPhone 17 Launch : अॅपलच्या बहुप्रतिक्षित आयफोन 17 सिरीजच्या लाँचिंग आधीच त्याच्या किंमती आणि फीचर्सबाबत माहिती समोर आली आहे. येत्या 9 सप्टेंबरला अवे ड्रॉपिंग इव्हेंटमध्ये अॅपल आयफोन 17, आयफोन 17 एअर, आयफोन 17 प्रो आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्स लाँच करणार आहे. गेल्यावर्षीच्या आयफोन 16 सिरीजपेक्षा ही नवीन सिरिज मोठ्या अपग्रेड्ससह येणार आहे.

