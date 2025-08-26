Mobile Launch : मोबाईल प्रेमींसाठी खुशखबर! iPhone 17 पासून Galaxy S25 FE पर्यंत, पुढच्या महिन्यात लाँच होतायत 'हे' 5 सुपर स्मार्टफोन

स्मार्टफोन प्रेमींसाठी मोठी खुशखबर आहेकारण येत्या महिन्यात 5 बेस्ट मोबाईल लॉंच होणार आहेतचला तर मग जाणून घ्या त्याची किंमत आणि फीचर्स...September Smartphone Launch : सप्टेंबर 2025 हा स्मार्टफोनप्रेमींसाठी खास ठरणार आहे. येत्या महिन्यात Apple, Samsung, Huawei आणि Lava सारख्या दिग्गज कंपन्या आपले नवीन स्मार्टफोन लाँच करणार आहेत. iPhone 17 मालिकेपासून ते Samsung Galaxy S25 FE आणि Lava Agni 4 पर्यंत, यंदा बाजारात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची रेलचेल पाहायला मिळणार आहे. चला या नव्या फोनबद्दल जाणून घेऊया.Apple iPhone 17 सिरिजApple 9-10 सप्टेंबरला iPhone 17 सिरिज सादर करणार आहे, ज्यात iPhone 17, 17 Air, 17 Pro आणि 17 Pro Max चा समावेश असेल. यंदा iPhone 17 Air हे सर्वात स्लिम मॉडेल असेल ज्याची जाडी फक्त 5.5 मिमी आणि 6.6 इंच ProMotion OLED डिस्प्ले असेल. A19 चिप, 24MP सेल्फी कॅमेरा आणि iOS 16 यामुळे हा फोन खास ठरणार आहे. विक्री 19 सप्टेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे..AI Voice Restoration : एआयचा चमत्कार! २५ वर्षांनी साराला परत मिळाला तिचा आवाज, जगभर चर्चेत आलेलं तंत्रज्ञान नेमकं आहे तरी काय?.Samsung Galaxy S25 FESamsung चा Galaxy S25 FE 4 सप्टेंबरला लाँच होईल. यात 6.7 इंच डायनॅमिक AMOLED डिस्प्ले, Exynos 2400 प्रोसेसर आणि 50MP प्रायमरी लेन्ससह ट्रिपल कॅमेरा सेटअप असेल. 12MP सेल्फी कॅमेरा आणि IP68 रेटिंगमुळे हा फोन प्रीमियम अनुभव देईल..Whatsapp New Feature : व्हॉट्सअॅपमध्ये आलं जबरदस्त फीचर; स्टेटस अपडेटसाठी गेमचेंजर ऑप्शन, कसं वापराल? पाहा एका क्लिकवर.Huawei Mate XTHuawei चा Mate XT हा ट्रिपल फोल्ड डिझाइनचा फोन 12 सप्टेंबरला येणार आहे. Kirin 9020 प्रोसेसर, HarmonyOS 5.1 आणि 50MP पेरिस्कोप कॅमेरा यामुळे हा फोन वेगळा ठरेल. सुमारे 2.43 लाख रुपयांच्या किंमतीसह हा फोन प्रीमियम सेगमेंटसाठी खास असेल..Mobile Discount Offer : फक्त 15 मिनिट चार्जिंग अन् दिवसभर चालणार OnePlus चा 'हा' ब्रँड मोबाईल; मिळतोय हजारो रुपयांचा डिस्काउंट.Lava Agni 4भारतीय ब्रँड Lava चा Agni 4 सुमारे 25,000 रुपयांत सप्टेंबरमध्ये येईल. MediaTek Dimensity 8350, 6.78 इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 7000mAh बॅटरीसह हा फोन मिडरेंज सेगमेंटमध्ये धमाल करेल. तर मग तुम्ही कोणता फोन घेणार आहात?.FAQsWhen will the iPhone 17 series be launched?आयफोन १७ मालिका कधी लाँच होईल?आयफोन १७ मालिका ९-१० सप्टेंबर २०२५ रोजी लाँच होण्याची शक्यता आहे, आणि विक्री १९ सप्टेंबरपासून सुरू होईल.What are the key features of the Samsung Galaxy S25 FE?सॅमसंग गॅलेक्सी एस२५ एफई ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?यात ६.७ इंच डायनॅमिक AMOLED डिस्प्ले, एक्सिनोस २४०० प्रोसेसर, ५०MP ट्रिपल कॅमेरा आणि IP68 रेटिंग आहे.What makes the Huawei Mate XT unique?हुआवेई मेट एक्सटी ला काय खास बनवते?ट्रिपल-फोल्ड डिझाइन, किरिन ९०२० प्रोसेसर आणि ५०MP पेरिस्कोप कॅमेरा यामुळे हा फोन वेगळा आहे.What is the expected price of Lava Agni 4?लावा अग्नि ४ ची अपेक्षित किंमत काय आहे?लावा अग्नि ४ ची किंमत सुमारे २५,००० रुपये असण्याची शक्यता आहे. Which processor will power the iPhone 17 series?आयफोन १७ मालिकेत कोणता प्रोसेसर असेल?आयफोन १७ मालिकेत A19 सिरीज चिप वापरली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.