iPhone 18 Pro साठी पहाटेपासून ग्राहकांच्या लांब रांगा; कुठे मिळतो? किती EMI भरावा लागणार? जाणून घ्या

९ सप्टेंबरला लाँच झालेल्या iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max ची भारतातील विक्री आज, १८ सप्टेंबरपासून सुरू झाली आहे. भारतात या फोनची किंमत जास्त असली, तरी खरेदीसाठी Apple Stores बाहेर ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. मुंबईतील Jio World Drive Apple Store बाहेरही सकाळपासून रांगा लागल्या आहेत.मात्र, हे फोन EMIवर किती रुपयांना घेता येतील आणि कोणत्या बँकांच्या कार्डवर कॅशबॅक मिळणार? जाणून घेऊया..किंमत किती?iPhone 18 Pro ची सुरुवातीची किंमत 1 लाख 64 हजार 900 रुपये आहे. ही किंमत 256GB मॉडेलची आहे. 512GB मॉडेलची किंमत 1 लाख 89 हजार 900 रुपये, 1TB मॉडेलची किंमत 2 लाख 39 हजार 900 रुपये, तर 2TB मॉडेलची किंमत 3 लाख 14 हजार 900 रुपये आहे.दुसरीकडे, iPhone 18 Pro Max ची सुरुवातीची किंमत 1 लाख 79 हजार 900 रुपये आहे. 512GB मॉडेलसाठी 2 लाख 4 हजार 900 रुपये, 1TB मॉडेलसाठी 2 लाख 54 हजार 900 रुपये आणि 2TB मॉडेलसाठी तब्बल 3 लाख 29 हजार 900 रुपये मोजावे लागतील..6 महिन्यांची No Cost EMIApple कडून काही प्रमुख बँकांच्या कार्डवर 6 महिन्यांपर्यंत No Cost EMI ची सुविधा दिली जात आहे. American Express, Axis Bank आणि ICICI Bank च्या पात्र क्रेडिट कार्डवर कॅशबॅकची सुविधाही उपलब्ध आहे. पात्र कार्डवर 15 हजार रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळू शकतो..म्हणजे, iPhone 18 Pro 256GB मॉडेलची किंमत 1,64,900 रुपये आहे. 3 महिन्यांच्या EMI साठी सुमारे 49,967 रुपये दरमहा, तर 6 महिन्यांच्या EMI साठी 24,983 रुपये दरमहा भरावे लागतील.iPhone 18 Pro 512GB मॉडेलसाठी 3 महिन्यांची EMI सुमारे 58,300 रुपये, तर 6 महिन्यांची EMI 29,150 रुपये आहे. 1TB मॉडेलसाठी 6 महिन्यांची EMI सुमारे 37,483 रुपये, तर 2TB मॉडेलसाठी 52,483 रुपये आहे..iPhone 18 Pro Max ची EMI किती?iPhone 18 Pro Max 256GB मॉडेलसाठी 3 महिन्यांची EMI सुमारे 54,967 रुपये, तर 6 महिन्यांची EMI 27,483 रुपये आहे. 512GB मॉडेलसाठी ही EMI अनुक्रमे 63,300 रुपये आणि 31,650 रुपये आहे.1TB मॉडेलसाठी 6 महिन्यांची EMI 42,483 रुपये, तर 2TB मॉडेलसाठी 52,483 रुपये आहे.याशिवाय Apple च्या Trade In सुविधेअंतर्गत जुना पात्र स्मार्टफोन देऊन नवीन iPhone खरेदी करताना त्याची किंमत कमी करता येते. Apple च्या माहितीनुसार, डिव्हाइस आणि त्याच्या स्थितीनुसार 81,500 रुपयांपर्यंत Trade In क्रेडिट मिळू शकते.iPhone 18 Pro मध्ये 6.3 इंचांचा डिस्प्ले, तर iPhone 18 Pro Max मध्ये 6.9 इंचांचा डिस्प्ले आहे. दोन्ही फोनमध्ये A20 Pro चिप आणि 48 मेगापिक्सेल मुख्य, अल्ट्रावाइड आणि टेलिफोटो कॅमेऱ्यांचा ट्रिपल कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. मुख्य कॅमेऱ्यात व्हेरिएबल अपर्चरची सुविधाही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.