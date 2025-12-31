Confirm Ticket : रेल्वेने बदलला मोठा नियम! कन्फर्म सीट हवी असल्यास आत्ताच करून घ्या 'हे' एक काम..नाहीतर 30 जानेवारीनंतर बसेल फटका

IRCTC KYC Rule : भारतीय रेल्वेने तिकीट बुकिंग प्रणालीत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रवासाभिमुख बदल केला आहे, जो प्रामुख्याने आधार पडताळणीवर आधारित आहे. या नवीन नियमानुसार ज्या प्रवाशांनी आपले IRCTC अकाऊंट आधारशी लिंक केले आहे, त्यांना तिकीट बुकिंगमध्ये विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश तिकीट काळाबाजार करणाऱ्या एजंटांना रोखणे आणि खऱ्या प्रवाशांना कन्फर्म सीट मिळवून देणे हा आहे.२९ डिसेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या या नवीन व्यवस्थेनुसार ॲडव्हान्स रिझर्व्हेशन पिरीयड (ARP) म्हणजेच प्रवासाच्या १२० दिवस आधी जेव्हा बुकिंग सुरू होते, तेव्हा सुरुवातीचे काही तास केवळ आधार व्हेरिफाईड युझर्ससाठी राखीव असतील. पहिल्या टप्प्यात सकाळी ८ ते दुपारी १२ या वेळेत फक्त आधार लिंक असलेले ग्राहकच तिकीट बुक करू शकतील. ज्यांचे खाते आधारशी जोडलेले नाही, त्यांना दुपारी १२ नंतरच उरलेल्या जागांसाठी बुकिंग करण्याची संधी मिळेल.Video : तुला मरेपर्यंत मारेन! मुंबईच्या रिक्षा चालकाने महिलेला रात्री धमकावलं..रिक्षा अंगावर घालायला गेला अन्...व्हिडिओ व्हायरल.हा बदल टप्प्याटप्प्याने अधिक व्यापक केला जाणार आहे. ५ जानेवारी २०२६ पासून आधार व्हेरिफाईड युझर्ससाठी ही विशेष वेळ सकाळी ८ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत वाढवली जाईल आणि १२ जानेवारी २०२६ पासून तर संपूर्ण दिवसभर (सकाळी ८ ते मध्यरात्रीपर्यंत) केवळ आधार व्हेरिफाईड युझर्सनाच पहिल्या दिवशी बुकिंगची परवानगी असेल. यामुळे ऐन गर्दीच्या वेळी काही मिनिटांतच तिकिटे गायब होण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल आणि सामान्य प्रवाशांना दिलासा मिळेल.Vi Recharge : आज करा रिचार्ज, मग डायरेक्ट 12 महिन्यानंतर..फ्री मिळेल 50GB जास्त डेटा; पूर्ण वर्ष कॉलिंग, काय आहे ही स्पेशल ऑफर?.तुमचे खाते आधारशी लिंक केल्यावर तुम्हाला केवळ वेळेचेच प्राधान्य मिळणार नाही, तर एका महिन्यात बुक करता येणाऱ्या तिकिटांच्या मर्यादेतही वाढ होणार आहे. सामान्यतः एका महिन्यात १२ तिकिटे बुक करता येतात. मात्र आधार पडताळणी पूर्ण असल्यास ही मर्यादा २४ तिकिटांपर्यंत वाढते. त्यामुळे जर तुम्हाला प्रवासासाठी हक्काची जागा हवी असेल तर आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवर 'माय प्रोफाइल' सेक्शनमध्ये जाऊन लवकरात लवकर आधार लिंक करणे तुमच्या फायद्याचे ठरेल.Alcohol Tree : ऐकू ते नवलच! 'या' 3 झाडांपासून बनते दारू...लाखो लोकांना आजही नाही माहिती.IRCTC अकाऊंट आधार कार्डशी लिंक कसे करायचे?(How to Link Your Aadhaar with IRCTC Account)१. लॉग-इन करा: सर्वात आधी आयआरसीटीसीच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा किंवा 'IRCTC Rail Connect' ॲप उघडा. तुमचा युजर आयडी आणि पासवर्ड टाकून खात्यात लॉगइन करा.२. प्रोफाईल सेक्शनमध्ये जा: होमपेजवरील मेनूमध्ये 'My Account' या पर्यायावर क्लिक करा आणि त्यानंतर 'Link Your Aadhaar' हा पर्याय निवडा.३. आधारची माहिती भरा: आता तुमच्या आधार कार्डवर जसे नाव आहे तसे नाव आणि तुमचा १२ अंकी आधार क्रमांक (किंवा व्हर्च्युअल आयडी) विचारलेल्या रकान्यात भरा. त्यानंतर नियम आणि अटींच्या चेकबॉक्सवर टिक करा.४. ओटीपी टाका: 'Send OTP' बटणावर क्लिक करा. तुमच्या आधारशी लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर एक OTP येईल. तो ओटीपी प्रविष्ट करा आणि 'Verify' बटणावर क्लिक करा.५. माहिती अपडेट करा: ओटीपी पडताळणी झाल्यानंतर तुमच्या आधार कार्डमधील फोटो आणि इतर तपशील स्क्रीनवर दिसतील. शेवटी 'Update' बटणावर क्लिक करा.६. पडताळणी तपासा: प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर 'Aadhaar updated successfully' असा संदेश येईल. तुमचे खाते लिंक झाले आहे की नाही हे पाहण्यासाठी पुन्हा 'Link Your Aadhaar' वर गेल्यावर तुम्हाला 'Your Aadhaar is verified' असे दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.