ISRO Chandrayaan 3 : चांद्रयान-3 मोहिमेतील एक मोठा टप्पा यशस्वीपणे पार पाडण्यात इस्रोला यश मिळालं आहे. चांद्रयानातील प्रॉपल्शन मॉड्यूल आणि विक्रम लँडर हे एकमेकांपासून वेगळे झाले आहेत. आता विक्रम लँडर चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या दिशेने प्रवास करेल, तर प्रॉपल्शन मॉडेल चंद्राच्या भोवती फिरत राहणार आहे.

इस्रोने एक्स (ट्विटर) पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली. विक्रम लँडरच्या आतमध्येच प्रज्ञान रोव्हर आहे. 23 ऑगस्ट रोजी विक्रम लँडर चंद्रावर उतरल्यानंतर रोव्हर बाहेर येईल, आणि चंद्राच्या पृष्ठभागावर फिरुन माहिती गोळा करेल. 14 जुलै रोजी चांद्रयानाचं यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आलं होतं.

धन्यवाद मित्रा!

आपल्याला पृथ्वीपासून चंद्रापर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचवल्याबद्दल लँडर मॉड्यूलने प्रॉपल्शन मॉड्यूलचे आभार मानले. "Thanks for the ride, mate!" असं म्हणत हे मॉड्यूल प्रॉपल्शनपासून वेगळं झालं. यानंतर आता लँडर मॉड्यूल हे चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या आणखी जवळ पोहोचलं असून, उद्या (18 ऑगस्ट) सायंकाळी चारच्या सुमारास डीबूस्टिंग प्रक्रिया पार पडणार आहे

चंद्राभोवती भारताचे तीन सॅटेलाईट

इस्रोने आपल्या ट्विटमध्ये इमोजींच्या सहाय्याने आणखी माहिती दिली आहे. आता चंद्राभोवती भारताचे तीन उपग्रह असल्याचं इस्रोने म्हटलं आहे. यामध्ये चांद्रयान-1, चांद्रयान-2 आणि चांद्रयान-3 च्या प्रॉपल्शन मॉड्यूलचा समावेश आहे.

प्रॉपल्शन मॉड्यूल काय करणार

लँडर मॉड्यूलला चंद्रापर्यंत पोहोचवल्यानंतर प्रॉपल्शन मॉड्यूलचं काम संपलं असं नाही. आता पुढील कित्येक महिने किंवा वर्षांपर्यंत हे मॉड्यूल चंद्राभोवती फिरत राहील. यामध्ये असलेल्या SHAPE उपकरणाच्या माध्यमातून हे पृथ्वीच्या वातावरणाचा स्पेक्ट्रोस्कोपिक अभ्यास करेल. तसेच, पृथ्वीवरील ढगांच्या माध्यमातून ध्रुवीकरणातील फरक याचा अभ्यास देखील हे करणार आहे.

यातून मिळालेल्या माहितीचा वापर हा मानवी वसाहतीसाठी योग्य असणाऱ्या ग्रहांचा शोध घेण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. बंगळुरूमधील यू. आर. राव सॅटेलाईट सेंटर आणि इस्रोने संयुक्तपणे या उपकरणाची निर्मिती केली आहे.