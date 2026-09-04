देश झोपेत असताना ISROने रचला इतिहास; 36 हजार किमी उंचीवर पोहोचला भारताचा नवा ‘डोळा’, EOS-05 नेमकं काय करणार?

नवी दिल्ली : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) 4 सप्टेंबर 2026 रोजी श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या (SDSC) दुसऱ्या प्रक्षेपण पॅडवरून GSLV-F17 रॉकेटच्या मदतीने Advanced Earth Observation Satellite-05 (EOS-05) चे यशस्वी प्रक्षेपण केले. या मोहिमेद्वारे भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला..GSLV-F17 या प्रक्षेपण वाहनाने EOS-05 या अत्याधुनिक पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहाला Sub-Geosynchronous Transfer Orbit (Sub-GTO) मध्ये अचूकपणे स्थापित केले. EOS-05 ला ‘जिओ-इमेजिंग’ उपग्रह म्हणूनही ओळखले जाते. उपग्रहाला आवश्यक आणि निर्धारित कक्षेत यशस्वीपणे पोहोचवण्यात आल्याची माहिती इस्रोचे प्रमुख डॉ. व्ही. नारायणन यांनी दिली..सुमारे 36 हजार किमी उंचीवरून भारताचे निरीक्षणEOS-05 हा पृथ्वीपासून सुमारे 36,000 किलोमीटर उंचीवरून भारताचे सातत्यपूर्ण विहंगम चित्र उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. हा उपग्रह जवळपास रिअल-टाइममध्ये इमेजिंग करण्यास सक्षम असून, कक्षेत कार्यान्वित झाल्यानंतर देशासाठी महत्त्वाचा धोरणात्मक डेटा उपलब्ध करून देणार आहे.इस्रो प्रमुख डॉ. व्ही. नारायणन यांनी उपग्रह कक्षेत पोहोचल्यानंतर त्याची स्थिती पूर्णपणे व्यवस्थित असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, EOS-05 कार्यान्वित झाल्यानंतर भूस्थिर कक्षेतून कार्य करणारा भारताचा पहिला समर्पित इमेजिंग उपग्रह ठरणार आहे..ISRO : हिंजवडीतील विद्यार्थ्यांची अंतराळाच्या दिशेने झेप! इस्रो,‘ईएसए’ भेटीसाठी निवड; कृष्णिका, श्रीजितची स्वप्नांना गवसणी.2367 किलो वजनाचा सर्वात जड उपग्रहया मोहिमेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे GSLVच्या माध्यमातून GTO किंवा Sub-GTO कक्षेत पाठवण्यात आलेला EOS-05 हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक वजनाचा उपग्रह आहे. या उपग्रहाचे वजन 2,367 किलो आहे. मिशन डायरेक्टर थॉमस कुरियन यांनी या कामगिरीबद्दल आनंद व्यक्त करत, GSLVने आपले 19वे मिशन यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याचे सांगितले.GSLV-F17 हे प्रक्षेपण वाहन 51.7 मीटर उंच असून त्याचे लिफ्टऑफ वजन 420.5 टन आहे. त्यामुळे हे भारतातील कार्यरत असलेल्या सर्वात मोठ्या प्रक्षेपण वाहनांपैकी एक आहे. कुरियन यांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष प्रक्षेपणाला काही मिनिटे लागतात; मात्र त्यामागे अनेक महिने आणि वर्षांचे अथक परिश्रम असतात..पंतप्रधान मोदींकडून ISROचे अभिनंदनपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी GSLV-F17 आणि EOS-05 मोहिमेच्या यशस्वी प्रक्षेपणाचे कौतुक केले. त्यांनी ही कामगिरी देशासाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचे म्हटले. भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील उत्कृष्टता, नवकल्पना आणि वाढत्या क्षमतांचे हे प्रतिबिंब असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले.ISRO आणि भारतीय खासगी उद्योग क्षेत्रातील वाढत्या सहकार्याचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. या भागीदारीमुळे भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाला अधिक बळ आणि व्यापकता मिळत असून, संपूर्ण अंतराळ परिसंस्थेतील देशाच्या क्षमतांचा विस्तार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह यांनीही GSLV-F17 मोहिमेच्या यशस्वी प्रक्षेपणाचे अभिनंदन केले. भारताच्या अंतराळ क्षमता नव्या उंचीवर पोहोचत असून, जागतिक अंतराळ शक्ती म्हणून देशाचे स्थान अधिक मजबूत होत असल्याचे त्यांनी म्हटले..ISRO GSLV F-17 launch: आठ महिन्यांनंतर इस्रोची उड्डाणशृंखला पुन्हा सुरू; जीएसएलव्ही एफ-१७ वरून भूस्थिर कक्षेत ईओएस-०५ दूरसंवेदन उपग्रहाचे ४ सप्टेंबरला प्रक्षेपण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.