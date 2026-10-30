भारतासाठी आज ऐतिहासिक दिवस! ISRO ची मोठी मोहीम, भारताचं स्वतःचं GPS होणार शक्तिशाली, NVS-03 उपग्रह का आहे खास?

ISRO NVS-03 Satellite Launch: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आज NVS-03 या नेव्हिगेशन उपग्रहाचे प्रक्षेपण करणार आहे. आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून GSLV-F18 या प्रक्षेपकाच्या मदतीने हे अभियान राबवले जाणार आहे. भारताची स्वदेशी दिशादर्शन प्रणाली NavIC अधिक आधुनिक, अचूक आणि सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने या प्रक्षेपणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे..NavIC म्हणजे Navigation with Indian Constellation. ही भारताची स्वतंत्र उपग्रह आधारित दिशादर्शन प्रणाली असून, तिच्या क्षमतांमध्ये वाढ करण्यासाठी NVS-03 उपग्रह महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे..द्वितीय पिढीतील तिसरा उपग्रहNVS-03 हा भारताच्या द्वितीय पिढीतील नेव्हिगेशन उपग्रह मालिकेतील तिसरा उपग्रह आहे. यापूर्वी मे २०२३ मध्ये NVS-01 चे यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले होते. या मालिकेतील एकूण पाच प्रगत उपग्रह अंतराळात पाठवण्याची इस्रोची योजना आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून NVS-03 चे प्रक्षेपण केले जात आहे.स्वदेशी अणुघड्याळामुळे स्थाननिश्चिती अधिक अचूकNVS-03 चे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्यामध्ये इतर आधुनिक घड्याळांसोबत स्वदेशी अणुघड्याळाचाही समावेश करण्यात आला आहे. उपग्रहाच्या माध्यमातून अचूक स्थान शोधण्यासाठी वेळेची अचूकता अत्यंत महत्त्वाची असते. अणुघड्याळाच्या मदतीने वेळेचे अचूक मोजमाप करता येते. त्यामुळे या प्रणालीद्वारे मिळणाऱ्या स्थानविषयक माहितीची अचूकता वाढण्यास मदत होईल..एल१ सिग्नलमुळे स्मार्टफोनधारकांना फायदाया उपग्रहामध्ये नवीन एल१ नेव्हिगेशन सिग्नलची सुविधा समाविष्ट करण्यात आली आहे. यापूर्वीचे उपग्रह प्रामुख्याने एल५ आणि एस सिग्नलवर आधारित होते. एल१ सिग्नलचा वापर सामान्यतः स्मार्टफोन, वाहनांमधील जीपीएस आणि दैनंदिन दिशादर्शन उपकरणांमध्ये केला जातो. त्यामुळे नवीन सुविधेमुळे नागरिकांना मोबाइल आणि इतर उपकरणांवर अधिक अचूक स्थानविषयक माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे.NVS-03 च्या माध्यमातून भारताच्या सीमांपलीकडे १,५०० किलोमीटरपर्यंतच्या परिसरातही अचूक नेव्हिगेशन सेवा पुरवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे या प्रणालीची व्याप्ती आणि उपयुक्तता वाढणार आहे..एआयमुळे भारतातील नव्या नोकऱ्यांचे बदलणार स्वरूप; तरुणांच्या प्रशिक्षणावर होणार परिणाम.जीपीएसवरील परकीय अवलंबित्व कमी होणारसध्या जगभरात मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेच्या ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम अर्थात जीपीएसचा वापर केला जातो. मात्र, NavIC ही भारताची स्वतंत्र स्वदेशी दिशादर्शन प्रणाली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत सुरक्षा, संरक्षण दल, वाहतूक व्यवस्था आणि आपत्कालीन सेवांसाठी परदेशी प्रणालींवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते. युद्ध किंवा संकटाच्या परिस्थितीतही ही स्वदेशी प्रणाली महत्त्वाची ठरू शकते.अनेक क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणारया उपग्रहामुळे मोबाइल मॅपिंग, वाहनांचा थेट मागोवा घेणे, ड्रोनचे संचालन, सागरी दिशादर्शन, अचूक हवामानविषयक माहिती आणि कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर यांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..स्वदेशी अणुघड्याळासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर भारताच्या अंतराळ संशोधनातील वाढत्या क्षमतेचे उदाहरण आहे. स्वतंत्र उपग्रह दिशादर्शन प्रणाली विकसित करणाऱ्या जगातील निवडक देशांमध्ये भारताचे स्थान अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीनेही हे अभियान महत्त्वाचे आहे.एकूणच, NVS-03 चे प्रक्षेपण भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. नागरिकांच्या स्मार्टफोनवरील स्थाननिश्चितीपासून ते देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह दिशादर्शन सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा उपग्रह महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे..एआयमुळे भारतातील नव्या नोकऱ्यांचे बदलणार स्वरूप; तरुणांच्या प्रशिक्षणावर होणार परिणाम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.