विज्ञान-तंत्र

भारतासाठी आज ऐतिहासिक दिवस! ISRO ची मोठी मोहीम, भारताचं स्वतःचं GPS होणार शक्तिशाली, NVS-03 उपग्रह का आहे खास?

ISRO NVS-03 Satellite Launch: Key Details : इस्रोच्या NVS-03 उपग्रह प्रक्षेपणामुळे भारताची NavIC दिशादर्शन प्रणाली अधिक सक्षम होणार आहे. स्वदेशी GPS प्रणालीची वैशिष्ट्ये आणि या मोहिमेचे महत्त्व जाणून घ्या.
NavIC Navigation System

ISRO NVS-03 Satellite Launch

esakal

Sandip Kapde
Updated on

ISRO NVS-03 Satellite Launch: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आज NVS-03 या नेव्हिगेशन उपग्रहाचे प्रक्षेपण करणार आहे. आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून GSLV-F18 या प्रक्षेपकाच्या मदतीने हे अभियान राबवले जाणार आहे. भारताची स्वदेशी दिशादर्शन प्रणाली NavIC अधिक आधुनिक, अचूक आणि सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने या प्रक्षेपणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

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