सगळे गाढ झोपेत असताना भारताने रचला अंतराळात इतिहास! रात्री ११:५१ वाजता नेमकं काय घडलं? ISRO ची मोठी कामगिरी!

भारताच्या स्वदेशी दिशादर्शक यंत्रणेला (NavIC) अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रोने महत्त्वपूर्ण यश संपादन केले आहे. इस्रोने तिसऱ्या पिढीतील दिशादर्शक उपग्रह NVS-03 चे GSLV-F18 प्रक्षेपकाच्या माध्यमातून यशस्वी प्रक्षेपण केले. रात्री ११ वाजून ५१ मिनिटांनी श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून या मोहिमेला सुरुवात झाली. अचूक प्रक्षेपणानंतर उपग्रहाला जिओसिंक्रोनस ट्रान्सफर ऑर्बिटमध्ये (Geosynchronous Transfer Orbit) स्थापित करण्यात आले. या मोहिमेमुळे भारताच्या स्वतःच्या NavIC दिशादर्शक प्रणालीला बळकटी मिळणार आहे..NavIC प्रणालीला मिळणार अधिक बळभारताची स्वतःची दिशादर्शक यंत्रणा असलेल्या NavIC प्रणालीसमोर मागील काही काळापासून उपग्रहांची संख्या कमी असल्याचे आव्हान निर्माण झाले होते. अशा परिस्थितीत NVS-03 चे प्रक्षेपण महत्त्वाचे मानले जात आहे. या नव्या उपग्रहामुळे भारताच्या दिशादर्शक यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि अचूकता वाढण्यास मदत होणार आहे.या प्रणालीच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतासह देशाच्या सीमांपासून सुमारे १,५०० किलोमीटरपर्यंतच्या परिसराचे अचूक स्थान निश्चित करता येणार आहे. सागरी क्षेत्रातील दिशादर्शन, रस्ते वाहतूक आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये या उपग्रहाच्या क्षमतांचा उपयोग होऊ शकणार आहे. NavIC प्रणाली अधिक सक्षम झाल्यानंतर भारताचे अमेरिकेच्या GPS प्रणालीवरील अवलंबित्वही कमी होण्यास मदत होईल..Microsoft News: मायक्रोसॉफ्टचा धक्कादायक निर्णय! तब्बल ६० हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीची ऑफर; १ डिसेंबरपर्यंत... .GSLV-F18 मोहिमेने पूर्ण केले उद्दिष्टGSLV-F18 प्रक्षेपकाने निर्धारित मोहिम यशस्वीरीत्या पूर्ण करत NVS-03 उपग्रहाला जिओसिंक्रोनस ट्रान्सफर ऑर्बिटमध्ये पोहोचवले. NVS-03 हा भारताच्या पुढील पिढीतील दिशादर्शक उपग्रह मालिकेतील तिसरा उपग्रह आहे. IRNSS मालिकेअंतर्गत दिशादर्शक सेवा अखंडपणे सुरू ठेवण्याच्या उद्देशाने त्याची निर्मिती करण्यात आली आहे.या उपग्रहामध्ये परदेशातून खरेदी केलेले अणुघड्याळ बसवण्यात आले आहे. तसेच L5 आणि S सिग्नलसोबतच L1 सिग्नलचाही समावेश करण्यात आला आहे. या तांत्रिक वैशिष्ट्यांमुळे NavIC प्रणालीच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय इस्रोकडून NVS-04 आणि NVS-05 या पुढील दोन उपग्रहांवरही काम सुरू आहे..केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्याकडून वैज्ञानिकांचे अभिनंदनया यशस्वी मोहिमेनंतर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी इस्रोच्या वैज्ञानिकांचे अभिनंदन केले. त्यांनी समाजमाध्यमांवरील संदेशातून GSLV-F18/NVS-03 मोहिमेच्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल इस्रोच्या संपूर्ण पथकाचे कौतुक केले.अंतराळ तंत्रज्ञानातील भारताची वाढती क्षमता आणि स्वदेशी दिशादर्शक यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचा देशाचा निर्धार या यशातून दिसून येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडच्या वर्षांत अंतराळ क्षेत्रात केलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांमुळे भारताच्या यशस्वी अंतराळ मोहिमांना गती मिळाल्याचेही त्यांनी म्हटले. तसेच विक्रम साराभाई आणि सतीश धवन यांच्यासारख्या संस्थापकांनी पाहिलेली स्वप्ने साकार करण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. देशासाठी हा आणखी एक अभिमानाचा क्षण असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..NavIC प्रणालीसमोर होते उपग्रहांच्या कमतरतेचे आव्हानNavIC प्रणालीसाठी NVS-03 चे प्रक्षेपण का महत्त्वाचे आहे, यामागे उपग्रहांची संख्या हे प्रमुख कारण आहे. जुलै महिन्यात केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, त्यावेळी NavIC प्रणालीतील केवळ तीन उपग्रह कार्यरत होते. ही यंत्रणा योग्य पद्धतीने कार्यरत ठेवण्यासाठी किमान चार उपग्रहांची आवश्यकता असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते.यापूर्वी इस्रोने जानेवारी २०२५ मध्ये NVS-02 उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तो अपेक्षित कक्षेत पोहोचू शकला नव्हता. त्यामुळे NavIC प्रणालीची सातत्यपूर्ण सेवा आणि कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने NVS-03 चे यशस्वी प्रक्षेपण महत्त्वाचे ठरले आहे..भारतासाठी आज ऐतिहासिक दिवस! ISRO ची मोठी मोहीम, भारताचं स्वतःचं GPS होणार शक्तिशाली, NVS-03 उपग्रह का आहे खास?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.