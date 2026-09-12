Jawa 42 All Stars: रेट्रो लूक, दमदार इंजिन अन् किंमतही बजेटमध्ये! Jawa 42 All Stars लॉन्च, पाहा ६ रंगांची संपूर्ण माहिती

Jawa 42 All Stars: जावा ने मोटरसायकलच्या चाहत्यांसाठी एक नवी बाईक बाजारात आली आहे. क्लासिक लिजेंड्सने जावा ४२ चं नवं ऑल स्टार्स एडिशन लॉन्च केलं आहे. या बाईकची सुरुवातीची किंमत देखील समोर आली असून त्याची किंमत ही १.७९ लाख रुपये आहे. .ही एक्स शोरूम किंमत आहे. या बाईकमध्ये वेगवेगळ्या रंगांचे बरेचशे पर्याय देण्यात आले आहे. जावा ४२ ऑल स्टार्स एडिशनमध्ये एकूण सहा रंगांचे पर्याय मिळतात. .1250 Range EV : एका चार्जवर मुंबई ते दिल्ली! 'या' कारने मार्केटमध्ये उडवली खळबळ; ९५५ हॉर्सपॉवरसह १२५० किमी रेंज, किंमत....यात बॅटल ग्रीन, नेब्युला ब्लू, मॉस ग्रे, आयव्हरी, ब्लॅक आणि आयव्हरी-ब्लॅक ड्युअल टोन रंगाचा समावेश आहे. बाईकच्या डिझाइनमध्ये फार मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. यात अश्रूच्या थेंबासारखी फ्युएल टाकी, गोल हेडलॅम्प, सिंगल-पॉड मीटर, फ्लॅट हँडलबार, सिंगल सीट आणि दोन एक्झॉस्ट देण्यात आले आहेत..या बाईकमध्ये २९४ सीसीचं सिंगल सिलिंडर इंजिन देण्यात आलं आहे, त्याचबरोबर हे इंजिन २७ हॉर्सपॉवरची ताकद आणि २७ एनएम टॉर्क तयार करतं. इंजिनसोबत ६-स्पीड गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे..Citroen Electric Car: ईव्ही क्षेत्रात सिट्रोएनचा मोठा दाव! जास्त फीचर्ससह परवडणारी E-C3X लॉन्च; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये आणि किंम्मत.बाईकच्या रंगानुसार तिची किंमतही वेगवेगळी आहे. ब्लॅक रंगाची किंमत १,८९,९४२ रुपये आहे. नेब्युला ब्लू, बॅटल ग्रीन आणि मॉस ग्रे रंगांची किंमत १,८६,९४२ रुपये आहे. आयव्हरी रंगाची किंमत १,८४,९४२ रुपये आहे. तर आयव्हरी-ब्लॅक ड्युअल टोन व्हेरिएंटची किंमत १,७९,९४२ रुपये असून, हा या रेंजमधील सर्वात स्वस्त पर्याय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.