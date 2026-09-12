विज्ञान-तंत्र

Jawa 42 All Stars: रेट्रो लूक, दमदार इंजिन अन् किंमतही बजेटमध्ये! Jawa 42 All Stars लॉन्च, पाहा ६ रंगांची संपूर्ण माहिती

JAWA 42 ALL STARS EDITION LAUNCHED: जावा ने मोटरसायकलच्या चाहत्यांसाठी एक नवी बाईक बाजारात आली आहे. क्लासिक लिजेंड्सने जावा ४२ चं नवं ऑल स्टार्स एडिशन लॉन्च केलं आहे.
JAWA 42 ALL STARS EDITION LAUNCHED

JAWA 42 ALL STARS EDITION LAUNCHED

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Jawa 42 All Stars: जावा ने मोटरसायकलच्या चाहत्यांसाठी एक नवी बाईक बाजारात आली आहे. क्लासिक लिजेंड्सने जावा ४२ चं नवं ऑल स्टार्स एडिशन लॉन्च केलं आहे. या बाईकची सुरुवातीची किंमत देखील समोर आली असून त्याची किंमत ही १.७९ लाख रुपये आहे.

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