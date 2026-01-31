विज्ञान-तंत्र

JEE अन् IIT ची तयारी करणाऱ्यांचे लाखो रुपये वाचणार! गुगल फ्रीमध्ये देत आहेत मॉक टेस्ट पेपर; पाहा कशी सुरू करायची प्रॅक्टिस?

Google Gemini AI हे JEE आणि IIT तयारीसाठी उत्तम मोफत साधन आहे, जे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, त्वरित फीडबॅक आणि वैयक्तिक अभ्यासाचा प्लॅन देते
Saisimran Ghashi
JEE आणि IIT परीक्षेची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी खुशखबर आहे. कारण आता तुमच्या कोचिंगचे लाखो रुपये वाचणार आहेत. Google Gemini AI ने या विद्यार्थ्यांसाठी एक उपयुक्त फीचर आणले आहे. हे टूल महागड्या कोचिंग क्लासेसच्या टेस्ट सिरीजवर होणारा खर्च कमी करते.

