JEE अन् IIT ची तयारी करणाऱ्यांचे लाखो रुपये वाचणार! गुगल फ्रीमध्ये देत आहेत मॉक टेस्ट पेपर; पाहा कशी सुरू करायची प्रॅक्टिस?

JEE आणि IIT परीक्षेची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी खुशखबर आहे. कारण आता तुमच्या कोचिंगचे लाखो रुपये वाचणार आहेत. Google Gemini AI ने या विद्यार्थ्यांसाठी एक उपयुक्त फीचर आणले आहे. हे टूल महागड्या कोचिंग क्लासेसच्या टेस्ट सिरीजवर होणारा खर्च कमी करते..मोफत मॉक टेस्ट आणि सराव संचगुगल जेमिनीच्या या टूलचा वापर करून विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि गणितासारख्या विषयांसाठी मॉक टेस्ट पेपर तयार करू शकतात. "JEE Advanced च्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीसाठी मॉक टेस्ट तयार करा" असा प्रॉम्प्ट दिल्यास तुम्हाला टेस्ट सिरिज तयार करून मिळेल. हे AI टूल प्रश्नांसोबतच परीक्षेच्या पद्धतीनुसार कठीणता पातळी सेट करते..शंकांचे निरसनGemini AI फक्त टेस्ट सिरिज तयार करून देत नाही.. तर उत्तराच्या किंवा कन्सेप्टच्या स्पष्टीकरणासाठी उपयुक्त आहे. कठीण प्रश्न विचारल्यास ते सोप्या भाषेत स्टेप बाय स्टेप उत्तर समजावून सांगते. ज्याने खूप चांगल्या प्रकारे तो मुद्दा समजून घेता येतो.अभ्यासचा पर्सनल प्लॅनGemini विद्यार्थ्यांच्या कमकुवत विषयांवर आधारित अभ्यासाचा खास प्लॅन तयार करते. कोणत्या विषयाला किती वेळ द्यावा, सोप्या पद्धतीने कशा कन्सेप्ट समजून घ्यावा किंवा कॅल्क्युलस विषयासाठी, सरावासाठी प्रश्न आणि टिप्स मिळू शकतात.सराव कसा सुरू करावा?Gemini.google.com वर जा किंवा मोबाइलमध्ये Gemini AI ॲप डाउनलोड करा. तुम्हाला जसा प्लॅन हवा आहे त्याची सेटिंग करून घ्या अभ्यासक्रमासंबंधी प्रश्न विचारा 20, 30, 50 प्रश्नांची MCQ Quiz सोल्यूशन्सह तयार करा" अशी सूचना द्या. तुम्हाला काही क्षणात हवे ते बेस्ट रिजल्ट मिळून जातील . हे फीचर विनामूल्य उपलब्ध आहे..त्यामुळे लवकर याचा वापर करा.