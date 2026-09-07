Jio Recharge: जिओकडून युजर्सना मोठे गिफ्ट! 1,299 च्या रिचार्जवर JioAICloud चे 50GB स्टोरेज पूर्णपणे फ्री!

Jio Rs 1,299 Plan: रिलायन्स जिओने (Jio) आपल्या ग्राहकांसाठी दीर्घ मुदतीचा आणि डिजिटल सेवांनी समृद्ध असलेला एक नवीन रिचार्ज प्लान लॉंच केला आहे. ₹1,299 च्या या प्लानमध्ये युजर्सना 84 दिवसांची दीर्घ व्हॅलिडिटी मिळण्यासोबतच दररोज 2GB हाय-स्पीड डेटा आणि अमर्याद कॉलिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय OTT प्रेमी आणि टेक-सॅव्ही युजर्ससाठी Netflix सह अनेक प्रीमियम डिजिटल बेनिफिट्स या प्लानमध्ये समाविष्ट आहेत..डेटा, व्हॅलिडिटी अन् कॉलिंग बेनिफिट्सएकूण डेटा: या प्लानमध्ये दररोज 2GB हाय-स्पीड डेटा दिला जातो. 84 दिवसांच्या पूर्ण व्हॅलिडिटीमध्ये युजर्सना एकूण 168GB डेटा मिळतो. दैनिक डेटा मर्यादा संपल्यानंतर इंटरनेटचा स्पीड 64Kbps होतो.कॉलिंग अन् SMS: युजर्सना कोणत्याही नेटवर्कवर अनलिमिटेड व्हॉइस कॉलिंगची सुविधा आणि दररोज 100 मोफत SMS मिळतात.अनलिमिटेड 5G डेटा: जिओच्या 5G नेटवर्क कवरेज क्षेत्रात राहणाऱ्या पात्र युजर्सना कोणतीही डेटा मर्यादा नसलेला अनलिमिटेड 5G हाय-स्पीड डेटा वापरता येईल..Philips 5G Smartphone: IP64 रेटिंगसह लाँच! 5700mAh बॅटरी अन् 64MP कॅमेरा; पाहा किंमत आणि भन्नाट फीचर्स...OTT आणि डिजिटल सर्व्हिसेसचा धमाकाNetflix सब्सक्रिप्शन: या प्लानचे सर्वात मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये युजर्सना 'Netflix Mobile' चे मोफत सब्सक्रिप्शन मिळते.इतर OTT प्लॅटफॉर्म्स: या रिचार्जसोबत JioTV आणि जिओ स्पेशल ऑफरअंतर्गत 'JioHotstar Mobile' चे मोफत सब्सक्रिप्शन देखील समाविष्ट आहे..AI क्लाउड स्टोरेज अन् AI फीचर्सJioAICloud: युजर्सना जिओतर्फे JioAICloud वर 50GB ची मोफत क्लाउड स्टोरेज स्पेस दिली जात आहे.Google Gemini Pro: या प्लानमध्ये Google Gemini Pro चे सब्सक्रिप्शन समाविष्ट आहे. त्यासोबतच 5,000GB क्लाउड स्टोरेज, Nano Banana आणि अद्ययावत AI फीचर्सचा फायदा युजर्सना घेता येईल..Redmi Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा! Redmi चा नवा 5G स्मार्टफोन लाँच; बजेट रेंजमध्ये प्रीमियम फीचर्स... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.