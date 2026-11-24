Jio Happy New Year Offer 2027: Jio वापरकर्त्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. कंपनीने Happy New Year Offer 2027 अंतर्गत दोन मुख्य प्रीपेड रिचार्ज प्लान सादर केले आहेत, ज्यामध्ये ग्राहकांना अनलिमिटेड 4G आणि 5G डेटासोबत अमर्याद व्हॉइस कॉलिंगचा लाभ मिळणार आहे. या प्लान्सची किंमत अनुक्रमे 399 रुपये आणि 3,999 रुपये अशी ठेवण्यात आली आहे.मुख्य रिचार्ज प्लान्स व्यतिरिक्त कमी कालावधीसाठी आणि रात्रीच्या वापरासाठी नवे डेटा पॅकही आणण्यात आले आहेत. या पॅकची सुरुवात 15 रुपयांपासून होत असून, 25 आणि 50 रुपयांचे पर्यायही उपलब्ध आहेत..399 रुपयांचा मासिक प्लान आणि फायदेJio च्या 399 रुपयांच्या रिचार्ज प्लानची मुदत 28 दिवसांची आहे. या कालावधीत ग्राहकांना अनलिमिटेड 4G आणि 5G डेटा, अमर्याद कॉलिंग आणि दररोज 100 SMS पाठवण्याची सुविधा मिळते.डेटा आणि कॉलिंगशिवाय या प्लानमध्ये अनेक डिजिटल सेवा मोफत दिल्या जात आहेत-12 महिन्यांचे Canva Pro सबस्क्रिप्शनJioHotstar Mobile सह Hollywood कंटेंटFanCode, JioTV आणि JioGames Mobile चा वापर50GB JioAICloud स्टोरेज.WhatsApp ग्रुपमध्ये आता 1500 मेंबर्सना मिळणार जागा; युजर्सची मोठी डोकेदुखी संपणार... .3,999 रुपयांचा वार्षिक प्लानदीर्घकालीन मुदतीचा पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी 3,999 रुपयांचा वार्षिक प्लान आणण्यात आला आहे. याची वैधता 365 दिवसांची असून, वर्षभर अनलिमिटेड 4G आणि 5G डेटा तसेच अमर्याद कॉलिंगची सुविधा यात मिळते.या वार्षिक प्लानमध्येही JioHotstar Mobile (Hollywood कंटेंटसह), FanCode, JioTV आणि 50GB JioAICloud स्टोरेज दिले जाते. मात्र, यामध्ये Canva Pro ऐवजी 12 महिन्यांचे Canva Pro Lite सबस्क्रिप्शन समाविष्ट आहे..15 आणि 25 रुपयांचे अल्पकालीन 5G डेटा पॅकथोड्या कालावधीसाठी जास्तीचा 5G डेटा हवा असल्यास दोन नवे अॅड-ऑन पॅक सादर केले आहेत-15 रुपयांचा पॅक: 1 दिवसासाठी अनलिमिटेड 5G डेटा.25 रुपयांचा पॅक: 2 दिवसांसाठी अनलिमिटेड 5G डेटा.50 रुपयांचा नाईट डेटा पॅक आणि उपलब्धतारात्रीच्या वेळी जास्त डेटा वापरणाऱ्यांसाठी 50 रुपयांचा नवा पॅक जाहीर केला आहे. याची वैधता 28 दिवसांची असून, यामध्ये दररोज रात्री 12 ते सकाळी 5 या वेळेत अनलिमिटेड 4G आणि 5G डेटा वापरता येईल.यातील 399 आणि 3,999 रुपयांचे प्लान तसेच 25 रुपयांचा पॅक 24 नोव्हेंबरपासून उपलब्ध होत आहे. तर 50 रुपयांचा नाईट डेटा पॅक 26 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. रिचार्ज करण्यापूर्वी MyJio अॅप किंवा Jio च्या अधिकृत वेबसाइटवर अद्ययावत माहिती तपासून घ्यावी..Instagram वर ब्लू टिकसाठी आता पैसे देण्याची गरज नाही! जाणून घ्या अकाउंट मोफत व्हेरिफाय करण्याची सोपी ट्रिक... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.