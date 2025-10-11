Jio Recharge : जिओकडून युजर्सना दिवाळीची भेट; आला सगळ्यात स्वस्त रिचार्ज प्लॅन, 11 महीने सुरू राहणार सिमकार्ड, दर 500 पेक्षा कमी..

Jio New Recharge Plans : जिओने आपल्या ग्राहकांसाठी कमी बजेटमध्ये जास्त दिवसांची वैधता असलेले नवे रिचार्ज प्लॅन सादर केले आहेत जे सिम सुरू ठेवण्यासाठी उत्तम पर्याय आहेत. कमी खर्चात अमर्यादित कॉलिंग, एसएमएस आणि डेटा सुविधा देणाऱ्या या योजना प्रत्येकासाठी खास आहेत.सर्वात आकर्षक आहे ४४८ रुपयांचा प्लॅन, जो ८४ दिवसांच्या वैधतेसह येतो. यामध्ये अमर्यादित कॉलिंग आणि १००० एसएमएस मिळतात..विशेष म्हणजे यात जिओ टीव्ही आणि जिओएआयक्लाउडचा अॅक्सेसही आहे. दीर्घकालीन वापरासाठी हा प्लॅन उत्तम आहे. याशिवाय ८९५ रुपयांचा प्लॅन तब्बल ३३६ दिवसांची (सुमारे ११ महिने) वैधता देतो. यात अमर्यादित कॉलिंग, ३६०० एसएमएस आणि जिओ टीव्ही, जिओएआयक्लाउड सुविधा मिळतात. मात्र हा प्लॅन फक्त जिओ फोन वापरकर्त्यांसाठी आहे..दिवाळीपूर्वीच Samsung ने दिलं मोठं गिफ्ट! आला पॉवरफूल 5G मोबाईल; 5000mAh बॅटरी..50MP कॅमेरा कॉम्बो, किंमत फक्त 12499.डेटा वापरणाऱ्यांसाठी जिओने १८९ रुपयांचा प्लॅन आणला आहे, जो २८ दिवसांसाठी २ जीबी डेटा, अमर्यादित कॉलिंग आणि ३०० एसएमएस देतो. यासोबत जिओ टीव्ही आणि जिओएआयक्लाउडचा लाभही मिळतो. अधिक डेटा हवा असल्यास ७९९ रुपयांचा प्लॅन हा ८४ दिवसांसाठी दररोज १.५ जीबी डेटा, अमर्यादित कॉलिंग आणि १०० एसएमएस रोज देतो..Discount Offer : चक्क 12500 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळतोय 43 इंची LED Smart TV, कुठे सुरुय ऑफर एकदा बघाच.जिओने यंदा काही प्लॅन्सच्या किमती वाढवल्या असल्या, तरी कमी बजेट असलेल्या ग्राहकांसाठी हे परवडणारे पर्याय उपलब्ध आहेत. कॉलिंग आणि एसएमएसवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या या प्लॅन्समुळे तुमचे सिम जास्त महीने सक्रिय राहते. कमी खर्चात जास्त फायदे हवे असतील, तर जिओचे हे व्हॅल्यू प्लॅन्स तुमच्यासाठी योग्य निवड ठरतील. तुमच्या गरजेनुसार प्लॅन निवडा आणि जिओच्या सेवांचा आनंद घ्या.FAQsWhat is the cheapest Jio plan for long validity? / जिओचा सर्वात स्वस्त आणि दीर्घ वैधतेचा प्लॅन कोणता आहे?४४८ रुपयांचा प्लॅन हा ८४ दिवसांच्या वैधतेसह अमर्यादित कॉलिंग आणि १००० एसएमएस देतो.Does Jio offer a plan for 11 months validity? / जिओ ११ महिन्यांच्या वैधतेचा प्लॅन देते का?होय, ८९५ रुपयांचा प्लॅन ३३६ दिवसांची वैधता, अमर्यादित कॉलिंग आणि ३६०० एसएमएस देतो, पण तो फक्त जिओ फोन वापरकर्त्यांसाठी आहे.What benefits come with Jio’s ₹189 plan? / जिओच्या १८९ रुपयांच्या प्लॅनचे फायदे काय आहेत?२८ दिवसांसाठी २ जीबी डेटा, अमर्यादित कॉलिंग, ३०० एसएमएस आणि जिओ टीव्ही, जिओएआयक्लाउडचा अॅक्सेस मिळतो.Can I get Jio TV and JioAiCloud with these plans? / या प्लॅन्ससह जिओ टीव्ही आणि जिओएआयक्लाउड मिळेल का?होय, ४४८, ८९५ आणि ७९९ रुपयांच्या प्लॅन्समध्ये जिओ टीव्ही आणि जिओएआयक्लाउडचा अॅक्सेस मिळतो.Is there a plan with daily data benefits? / रोजच्या डेटा फायद्यांसह प्लॅन आहे का?७९९ रुपयांचा प्लॅन ८४ दिवसांसाठी दररोज १.५ जीबी डेटा, अमर्यादित कॉलिंग आणि १०० एसएमएस देतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.