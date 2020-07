वर्क फ्रॉम होम करताना अचानक कीबोर्ड खराब झाला तर ?

पुणे : लॅपटॉपवर काही महत्त्वाचे काम करायचे असल्यास किंवा ऑनलाईन फॉर्म भरायचा असेल तर तुम्ही संगणकात आधीपासून असलेले प्रीलोड केलेला 'ऑनस्क्रीन कीबोर्ड' वापरू शकता. पण आपणास हा कीबोर्ड माउसच्या मदतीने वापरता येईल. या व्यतिरिक्त, जर आपल्याला एखादा लेख पटकन लिहायचा असेल किंवा टाइप करायचा असेल तर आपण व्हॉईस टायपिंग हि वापरून तो संदेश मजकूरात रूपांतरित करता येऊ शकतो . ऑनस्क्रीन कीबोर्ड असा शोधा

ऑनस्क्रीन कीबोर्ड शोधणे खूप सोपे आहे, यासाठी संगणक किंवा लॅपटॉपच्या ''स्टार्ट मेनूवर क्लिक करा'' आणि तेथे दिलेल्या प्रोग्रामवर जा. येथे आपल्याला व्हर्च्युअल कीबोर्ड लिहिलेला दिसेल. आपणास समस्या उद्भवल्यास विंडोज -7 च्या प्रारंभ बारवरील शोध बारमध्ये स्क्रीन कीबोर्ड टाइप करा आणि त्यामध्ये शोधा. आपण माउस क्लिक करुन ते टाइप करू शकता. हे टायपिंग मध्ये वापरलेले सर्व बटणे तुम्हाला दाखवते. माउस क्लिक खराब झाल्यास ?

माउस क्लिक कार्य करत नसेल तर टाइप कसे करावे असा प्रश्न नेहमीच पडतो . ऑन स्क्रीन कीबोर्डमध्येही ही समस्या सोडविली गेली आहे. त्यासाठी तुम्हाला टाईप करावयाच्या अक्षरावर माउस कर्सर हलवावा लागेल. उदाहरणार्थ, आपल्याला टी टाइप करायचे असल्यास कर्सर टी वर हलवा आणि त्यास काही काळ धरून ठेवा. यानंतर, हे अक्षर क्लिक न करता स्वयंचलितपणे टाइप केले जाईल. यासाठी फक्त ऑनस्क्रीन कीबोर्ड मध्ये काही बदल करावे लागेल . सेटींगच्या पर्यायावर क्लिक करा

ऑनस्क्रीन कीबोर्डच्या उजवीकडे खाली असलेल्या पर्यायावर क्लिक करा. यानंतर तेथे एक नवीन विंडो स्क्रीन उघडेल. यात चौथ्या क्रमांकाचा पर्याय असेल 'होव्हर ओव्हर कीज', त्यावर क्लिक करा. यानंतर, त्यामध्ये वेळ निवडण्याचा एक पर्याय असेल. अक्षरावर माउस ठेवल्यावर आपोआप टाइप होईल. आपण हे कमी आणि अधिक करू शकता. यानंतर खाली दिलेल्या 'ओके' वर क्लिक करा. सेटिंग बदलण्यासाठी माऊस क्लिक वापरावे लागेल . हेही वाचा : खरंच पृथ्वीचा विध्वंस करू शकतात का Asteroid ? जाणून घ्या . फोनवरील व्हॉईस टाइपिंग ची खासियत

फोनवर काहीतरी नवीन आक्टिविटी करण्याची इच्छा नेहमीच वापरकर्त्याच्या मनात असते.अशा परिस्थितीत आपण आपल्या फोनवर बोलून काहीतरी टाइप करू इच्छित असाल तर ते शक्य आहे. आपल्या फोनमध्ये Google कीबोर्ड इनस्टाल करावा आणि त्यासाठी आपण फोनच्या सेटिंग्जवर जाऊन हे तपासू शकता. फोन टायपिंग मोड बदलणे खूप सोपे आहे. त्यासाठी तुमच्या फोनवर मेसेज टाईप करा. यासाठी आपण मजकूर संदेश किंवा व्हॉट्सअ‍ॅप संदेश उघडू शकता. यानंतर, फोन स्क्रीनच्या तळाशी एक आभासी कीबोर्ड दिसेल, त्यावर स्पीकर चिन्हाचे बटण दाबा आणि धरून ठेवा. यानंतर, फोन स्क्रीनवर काही पर्याय उघडतील, त्यानंतर आपण तळाशी व्हॉइस टाईपिंगचा पर्याय निवडू शकता. यात आपण हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये बोलू शकता, ते आपोआप हव्या त्या भाषेत टाइप होईल.

Web Title: keyboard got damaged during lockdown then do important work