तुम्हीही Work From Home करताय? मग हे आहेत बेस्ट Postpaid प्लॅन्स

नागपूर : लॉकडाउनमुळे (Corona Lockdown) बरेच लोक आपल्या घरातून ऑफिसची कामे (Work from Home) करत आहेत. जर आपण घरून काम करत असाल आणि स्वतःसाठी एक शोधत असाल तर आम्ही आपल्यासाठी जिओ (Jio), एअरटेल (Airtel) आणि व्होडाफोन-आयडियाच्या (VI) पोस्टपेड प्लॅन्स (Best Postpaid Plans) आहेत. यामध्ये आपणास हाय-स्पीड डेटासह फ्री-कॉलिंग आणि ओटीटी अ‍ॅप (OTT Apps) सदस्यता मिळेल. (know best postpaid plans for work from)

हेही वाचा: खुशखबर! Clubhouse App नं अँड्रॉइडवर टेस्टिंग केली सुरु; लवकरच येणार प्ले स्टोरवर

Jio चा 799 रुपयांचा प्लॅन

जिओच्या या पोस्टपेड योजनेत युजर्सना 150GB हाय-स्पीड डेटा मिळेल. यात 200 जीबी डेटा रोल-ओवर आणि फ्री कॉलिंगची सुविधा देखील असेल. या व्यतिरिक्त वापरकर्त्यांना या योजनेसह अ‍ॅमेझॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स आणि डिस्ने प्लस हॉटस्टारची सदस्यता मिळेल. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या अंतर्गत दोन सिमकार्ड वापरली जाऊ शकतात.

Airtel चा 749 रुपयांचा प्लॅन

एअरटेलच्या या योजनेत ग्राहकांना दररोज 125 जीबी डेटासह 100 एसएमएस आणि 200 जीबी डेटा रोल-ओव्हर सुविधा मिळतील. वापरकर्ते कोणत्याही नेटवर्कवर अमर्यादित कॉलिंग करण्यास सक्षम असतील. या व्यतिरिक्त डिस्ने प्लस हॉटस्टार व्हीआयपी आणि अ‍ॅमेझॉन प्राइम या योजनेची सदस्यता घेतली जाईल.

हेही वाचा: आता तुमच्या भाषेत पाठवा मेसेज; Koo app नं लाँच केलं 'Talk to Type' फिचर

VI चा 699 रुपयांचा प्लॅन

व्होडाफोन-आयडियाची ही योजना वापरकर्ते घरून कार्य करण्यासाठी वापरू शकतात. या योजनेची किंमत 699 रुपये आहे. या प्रीपेड योजनेत, वापरकर्त्यांना अमर्यादित डेटा मिळेल, परंतु डेटा रोल-ओव्हरला परवानगी दिली जाणार नाही. या व्यतिरिक्त योजनेत दररोज 100 एसएमएस दिले जातील.

(know best postpaid plans for work from)