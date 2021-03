Gmail किती डिव्हाइसवर लॉग इन आहे, चेक करा 'या' सोप्या पध्दतीने

जीमेल आणि मोबाईल नंबर या दोन गोष्टी बँक संबंधित कामे आणि इतर बऱ्याच महत्वाच्या ठिकाणी वापरल्या जातात. काही बँका फोनसोबतच जीमेल आयडीवर देखील ओटीपी पाठवतात. या व्यतिरिक्त आपल्या खात्याच्या माहितीमध्ये अन्य बदल करण्यासाठी जीमेल आवश्यक असतो. परंतु जर त्याचा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड जर का दुसर्‍या कोणाच्या हाती लागला तर ते खूप धोकादायक ठरु शकते. जीमेल अकाउंट बर्‍याच वेळा आपण चुकून एकापेक्षा जास्त ठिकाणीही लॉगिन करतो. तिथून लॉगआउट केले की नाही हे आपल्या लक्षात राहात नाही, आज आपण किती डिव्हाइसमध्ये लॉग इन केलेले आहे ते तुम्ही कसे तपासू शकता ते सविस्तर जाणून घेणार आहोत. जीमेल सुरक्षा कशी तपासायची आपले खाते किती ठिकाणी लॉग इन झाले आहे हे तपासण्यासाठी प्रथम आपल्या जीमेल खात्यात लॉग इन करा. यानंतर, सर्व मेलच्या खाली जा आणि तेथे तळाशी उजव्या बाजूला दिलेल्या डिटेल्स वर क्लिक करा. यानंतर एक पॉप विंडो उघडेल, ज्यामध्ये आपण पाहू शकता की आपले खाते किती IP अड्रेस, लोकेशन आणि लॉग इन केलेली वेळ हे देखील पाहाता येईल. पॉप अप विंडोमध्ये Security Chechup या नंतर, पॉप अप विंडोमध्ये आपल्याला वरच्या बाजूला Security Checkup दिसेल, त्यावर क्लिक करा. यानंतर, एक नवीन विंडो उघडेल, ज्यामध्ये वर दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा आणि पुन्हा आपला जीमेल आयडी आणि पासवर्ड टाका. आता आपण जिमेल आयडी कुठे वापरली आहे ते पहा, यात काही शंका असल्यास आपण तेथून हटवून आपला नवीन पासवर्ड सेट करू शकता. जीमेल पासवर्ड स्ट्रॉंग कसा बनवायचा लोक बर्‍याचदा जीमेलवर कमकुवत पासवर्ड ठेवतात जेणेकरुन तो सहज लक्षात राहील , परंतु हे देखील धोकादायक सिद्ध होऊ शकते. आपण नेहमीच एक मजबूत पासवर्ड ठेवला पाहिजे, ज्यात स्पेशल कॅरेक्टर, काही संख्या आणि स्मॉल आणि कॅपिटर कॅरेक्टर्स वापरले पाहीजेत आहेत. स्वतःचेच नाव किंवा जन्मतारीख पासवर्ड ठेवणे धोकादायक आहे.

Web Title: know how to check Gmail security and login details Marathi Article