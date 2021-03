WhatsApp वर तुमची पर्सनला चॅट करा लॉक, जाणून घ्या सविस्तर

पुणे : व्हॉट्सअ‍ॅप हे सध्या प्रत्येकाची गरज बनले आहे. वैयक्तिक जीवनापासून ते व्यावसायिक कामांमध्ये त्याचा सर्रास वापर केला जातो. व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट हा महत्वाचा विषया बनला आहे. आपण दुसऱ्याशी काय बोलतो हे लोकांना खासगी ठेवायचे असते. यामुळेच बहुतेक लोक व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट इतरांना दाखविणे टाळतात. बर्‍याच वापरकर्त्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर लॉकही लावलेले असते. पण परंतु बर्‍याच वेळा अशी परिस्थिती येते जेव्हा आपला फोन एखाद्याच्या हातात जातो. अशा परिस्थितीत आपलाला भीती लागून राहते की ती व्यक्ती आपल्या वैयक्तिक गोष्टी वाचेल.यापासून बचावासाठी आज आपण अशी ट्रिक जाणून घेणार आहोत ज्यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण व्हॉट्सअ‍ॅप लॉक करण्याची गरज नाही. इतकेच नाही तर एखाद्याला आपला फोन किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपचे लॉक माहित असल्यासदेखील ते आपली खास गप्पा वाचू शकणार नाहीत. कारण आपण कोणत्याही विशेष चॅटवर दुसरा पासवर्ड ठेवू शकता. व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट उघडणारच नाही.. यासाठी तुम्हाला फोनमध्ये एक खास अ‍ॅप डाऊनलोड करावे लागेल. Play Store वर जा आणि व्हाट्सएपसाठी चॅट लॉक हे अ‍ॅप शोधा. ते डाऊनलड करुन इंस्टॉल करा. त्यानंतर हे अ‍ॅप उघडा आणि स्टार्ट वर टॅप करा. आता आपल्याला या अ‍ॅपला काही गोष्टींची परवानगी द्यावी लागेल. त्यामध्ये accessibility आणि battery optimization ही परवानगी ऑन करा. यानंतर आता आपल्याला एक पिन सेट करावा लागेल. हा पीन दोनदा टाकून कन्फर्म करा. आता ज्या चॅटला पासवर्ड ठेवायचा आहे त्या घडडा आणि खाली देण्यात आलेल्या प्लस चिन्हावर क्लिक करा. तुम्हाला हवे तेवढे चॅट कन्वर्सेशन तुम्ही लॉक करु शकता ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, जेव्हा जेव्हा या चॅट उघडायच्या असतील तेव्हा पासवर्ड मागीतला जाईल.

