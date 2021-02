Gmail चा पासवर्ड आठवत नाहीये? चिंता करू नका; सोप्या पद्धतीनं बदला पासवर्ड 

नागपूर : स्मार्टफोन म्हणजे आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक झाला आहे. तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये Gmail चं अकाउंट नसेल असं होऊच शकत नाही. आपल्या ऑफिसचे महत्वाचे मेल, मुलांच्या शाळेचे मेल आणि इतर महत्वाच्या गोष्टींचे मेल Gmail वरच येतात. मात्र अनेकदा`या आपण gmail चा पासवर्ड विसरून जातो. अनेक महिन्यांपूर्वी सेट केलेला पासवर्ड आपल्याला आठवत नाही. मात्र आता चिंता करू नका. आठवत नसलेला Gmail चा पासवर्ड रिसेट करण्याची सोपी पद्धत आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. चला तर मग जाणून घेऊया. तुमचं फेसबुक प्रोफाइल कोण चेक करतयं का ? जाणून घ्या मोबाईलवर असा बदल Gmail चा पासवर्ड सुरुवातीला आपला स्मार्टफोनमध्ये Gmail ओपन करा.

यानंतर सेटिंग्समध्ये जाऊन तुमच्या ई-मेल आयडीवर क्लिक करा.

यानंतर Manage your Google Accounts वर टॅप करा.

वरती असलेल्या सेक्युरिटी सेक्शनमध्ये जा.

यानंतर Signing in to Google या पर्यायावर टॅप करा आणि पासवर्ड टाईप करा.

आता तुमच्या अकाउंटमध्ये Sign In करा.

यानंतर तुमचा नवीन पासवर्ड टाईप करा. यानंतर Change Password वर टॅप करा.

अशा पद्धतीनं तुमच्या मोबाईलमध्ये Gmail चा पासवर्ड चेंज होईल. घरून काम करताय पण WiFi स्पीड देत नाहीये? मग हे उपाय करून बघाच; क्षणात होईल काम डेस्कटॉपवर असा बदल Gmail चा पासवर्ड यासाठी सुरुवातीला आपल्या डेस्कटॉपवर Gmail ची प्रोफाइल ओपन करा.

यानंतर Manage your Google account वर क्लिक करा.

यानंतर Security सेक्शनमध्ये जाऊन Signing into Google वर क्लिक करा.

यांनतर choose Password क्लिक करा आणि Sign In करा.

आता आपला नवीन पासवर्ड एंटर करा आणि Change Password वर क्लिक करा.

अशा पद्धतीनं तुमच्या डेस्कटॉपवर Gmail चा पासवर्ड चेंज करता येईल. संकलन आणि संपादन - अथर्व महांकाळ

