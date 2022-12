By

How to Activate 5G On iPhone: भारतात ५जी नेटवर्क सुरू होऊन जवळपास दोन महिने झाले आहेत. टेलिकॉम कंपन्या एअरटेल आणि जिओ यांनी प्रमुख शहरांमध्ये ५जी सेवा सुरू केली आहे. परंतु, अद्याप अनेक प्रीमियम स्मार्टफोन्स यूजर्सला ५जी सर्व्हिसचा फायदा घेता येत नाहीये. आयफोन यूजर्सला देखील ५जी सर्व्हिस वापरता येत नव्हती. परंतु, आता Apple ने नवीन अपडेट जारी केले आहे. Apple ने भारतात आयफोन्ससाठी ५जी अपडेट जारी केले आहे.

हेही वाचा: Moonlighting And Tax Benefits : ‘मूनलायटिंग’च्या वाटे, नको ‘टॅक्स’चे काटे!

Apple ने बीटा यूजर्स आणि डेव्हलपर्ससाठी iOS १६.२ RC अपडेट रिलीज केले आहे. या महिनाखेर सर्व यूजर्ससाठी हे रोलआउट जारी केले जाईल. या अपडेटमध्ये Apple चे Freeform अ‍ॅप, नवीन HomeKit आर्किटेक्चर आणि Apple Music Sing karaoke फीचरचा समावेश आहे. तसेच, अपडेटमुळे भारतातील आयफोन मॉडेल्सवर ५जी नेटवर्क अ‍ॅक्सेस करता येईल.

आयफोन यूजर्स iOS 16.2 ला अपडेट केल्यानंतर सेटिंग्समध्ये जाऊन ५जी इनेबल करू शकतात. ५जी नेटवर्क अ‍ॅक्सेस करण्यासाठी त्या भागामध्ये ५जी सर्व्हिस उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सध्या जिओ आणि एअरटेलने प्रमुख शहरांमध्ये ५जी सेवा सुरू केली आहे. ५जी वापरण्यासाठी तुमच्याकडे iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 आणि iPhone SE 3 असणे गरजेचे आहे. दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून आयफोन यूजर्स या अपडेटची वाट पाहत होते. आता नवीन अपडेटमुळे यूजर्स सहज ५जी सर्व्हिसचा फायदा उचलू शकतात.

हेही वाचा: iPhone Offer: आतापर्यंतची सर्वात बंपर ऑफर! खूपच स्वस्तात मिळतेय iPhone चे लेटेस्ट मॉडेल; जाणून घ्या डिटेल्स

iPhone अशा पद्धतीने सुरू करा 5G