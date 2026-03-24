फक्त 10,999 मध्ये खरेदी करा 50MP सेल्फी कॅमेरा; AI फीचर्स, iPhone सारखा जबरदस्त मोबाईल, 31 मार्चपर्यंत 14 हजारचा डिस्काउंट

आता स्वस्तात पण शक्तिशाली स्मार्टफोन घ्यायचा असेल तर लावा कंपनीने आणली आहे खास संधी! भारतीय ब्रँड लावाने 'अग्नी अपग्रेड डेज' ऑफर सुरू केली आहे. या ऑफरमध्ये लावा अग्नी 4 फोन फक्त 10999 रुपयांमध्ये खरेदी करता येईल. जुना फोन एक्सचेंज केल्यास 14000 रुपयांपर्यंत सूट मिळेल. ही ऑफर फक्त 31 मार्चपर्यंत वैध आहे म्हणून खरेदीची जरा घाईच करा.लावा अग्नी 4 हा फोन प्रीमियम लुकसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यात मेटल फ्रेम आणि मॅट एजी-ग्लास बॅक दिली आहे, ज्यामुळे तो हातात धरताना आयफोनसारखा महागडा वाटतो. 6.67 इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेटसह आहे. सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन अतिशय स्पष्ट दिसते. IP64 रेटिंगमुळे धूळ आणि हलक्या पाण्यापासून संरक्षण मिळते.कॅमेरा सेक्शनमध्ये हा फोन खरोखरच दमदार आहे. मागे 50 मेगापिक्सेल OIS कॅमेरा आणि 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड लेन्स आहे. सेल्फीसाठी 50MP फ्रंट कॅमेरा दिला आहे, ज्यामुळे तुमच्या फोटो आणि व्हिडिओ अतिशय सुंदर येतील.परफॉर्मन्ससाठी मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8350 (4nm) प्रोसेसर आहे, जो वेगवान आणि स्मूथ अनुभव देतो. 8GB LPDDR5X रॅम आणि 256GB UFS 4.0 स्टोरेजसह फोन अतिशय वेगवान चालतो. गेमिंग, मल्टीटास्किंग किंवा व्हिडिओ एडिटिंगसाठीही तो सहज तयार आहे.बॅटरी 5000mAh ची आहे, जी पूर्ण दिवस आरामात चालते. 66W फास्ट चार्जिंगने फोन लवकर चार्ज होतो. फोन Android 15 वर चालतो आणि 3 वर्ष OS अपडेट्स व 4 वर्ष सुरक्षा अपडेट्स मिळतील. सगळ्यात मजेदार फीचर म्हणजे वायू AI (Vayu AI).हे स्मार्ट असिस्टंट होम स्क्रीनवरच उपलब्ध आहे. व्हॉइस कमांड, कॉल समरी, सर्कल टू सर्च, टेक्स्ट हेल्प आणि 100 हून अधिक शॉर्टकट्स देतो. दैनंदिन कामे सोपी करणारा हा AI तुमचा खरा साथीदार ठरेल.जर तुम्हाला बेस्ट कॅमेरा, वेगवान प्रोसेसर, सुंदर डिस्प्ले आणि AI फीचर्स हवे असतील, तर लावा अग्नी 4 हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. ही ऑफर ॲमेझॉनवर उपलब्ध आहे. जुना फोन एक्सचेंज करून नवीन 5G फोन घ्या आणि बचत करा. मर्यादित काळाची ऑफर आहे म्हणून आजच चेक करा आणि आपला फोन अपग्रेड करा. लावा अग्नी 4 स्टाइल, पॉवर आणि स्मार्टनेस एकत्र.