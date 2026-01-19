विज्ञान-तंत्र

Blaze Duo 3 : लोकप्रिय कंपनीचा धमाका! 16,999 रुपयांत डबल स्क्रीनवाला मोबाईल लाँच; देशी ब्रँडने उडवली विदेशी कंपन्यांची झोप

Lava Blaze Duo 3 Mobile Price Features : भारतातील पहिला बजेट ड्युअल स्क्रीन फोन लावा ब्लेझ ड्युओ 3 लाँच झाला आहे. या स्मार्टफोनबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या
Lava Blaze Duo 3 dual screen smartphone price in India 16999 specifications features launch 2026

Lava Blaze Duo 3 dual screen smartphone price in India 16999 specifications features launch 2026

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Lava Blaze Duo 3 Price : लावा कंपनीने भारतीय स्मार्टफोन मार्केटमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. आज लाँच झालेला लावा ब्लेझ ड्युओ 3 हा फोन फक्त 16,999 रुपयांत उपलब्ध आहे आणि तो भारतातील पहिला ड्युअल स्क्रीन स्मार्टफोन म्हणून गाजतोय. परदेशी ब्रँड्ससाठी ही खरी धक्कादायक बातमी आहे

Loading content, please wait...
mobile
New 5G Mobile
Mobile Phone
5G Smart Phone
Smartphone Launch
New mobile launches in India

Related Stories

No stories found.