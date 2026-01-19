Blaze Duo 3 : लोकप्रिय कंपनीचा धमाका! 16,999 रुपयांत डबल स्क्रीनवाला मोबाईल लाँच; देशी ब्रँडने उडवली विदेशी कंपन्यांची झोप

Lava Blaze Duo 3 Price : लावा कंपनीने भारतीय स्मार्टफोन मार्केटमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. आज लाँच झालेला लावा ब्लेझ ड्युओ 3 हा फोन फक्त 16,999 रुपयांत उपलब्ध आहे आणि तो भारतातील पहिला ड्युअल स्क्रीन स्मार्टफोन म्हणून गाजतोय. परदेशी ब्रँड्ससाठी ही खरी धक्कादायक बातमी आहे.या फोनचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा ड्युअल AMOLED डिस्प्ले. समोर 6.67 इंचाचा FHD+ AMOLED स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेटसह आहे, ज्यामुळे व्हिडिओ, गेमिंग आणि स्क्रोलिंग खूपच स्मूथ आणि रंगीबेरंगी वाटते. पण खरा मजा मागच्या बाजूला आहे..1.6 इंचाचा छोटा एमोलेड सेकंडरी डिस्प्ले आहे. यावर फोन अनलॉक न करता नोटिफिकेशन पाहा, गाणी कंट्रोल करा, कस्टम अॅनिमेशन दाखवा आणि अगदी सेल्फी क्लिक करा..Recharge Plan : फक्त 399 रुपयांच्या रिचार्जमध्ये 3300GB डेटासह अनलिमिटेड कॉलिंग अन् चक्क एक वर्षांची वैधता, बड्या कंपनीने आणली ऑफर.होय तुम्ही बरोबर वाचलय..मागचा स्क्रीन कॅमेरा प्रिव्ह्यू म्हणून काम करतो. 50 मेगापिक्सेलचा सोनी सेन्सर असलेला रियर कॅमेरा आणि 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा यामुळे फोटो खूपच सुंदर निघतात. मागच्या स्क्रीनच्या मदतीने सेल्फी घेणे आता सोपे आणि मजेदार झाले आहे.मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7060 प्रोसेसर, 6GB रॅम (व्हर्च्युअलसह 12GB पर्यंत) आणि 128GB जलद स्टोरेज यामुळे मल्टीटास्किंग, अॅप्स आणि कॅज्युअल गेमिंग अगदी सहज चालते. 5000mAh बॅटरी आणि 33W फास्ट चार्जिंगमुळे पूर्ण दिवसाचा वापर बिनधास्त करू शकता.Republic Day Sale 2026 : चक्क 6 हजारात स्मार्ट टीव्ही! कुठे सुरुय ही धमाकेदार ऑफर? पाहा एका क्लिकवर.डिझाइन पाहाल तर मनाला भुरळ घालण्यासारखी आहे.. फक्त 7.55mm पातळ, मूनलाइट ब्लॅक आणि इम्पीरियल गोल्ड रंगांत उपलब्ध आहे. स्वच्छ अँड्रॉइड 15 वर चालणारा हा फोन जाहिरातींपासून मुक्त आहे. इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, स्टीरिओ स्पीकर्स, IR ब्लास्टर सारखी फीचर्सही आहेत.19 जानेवारी 2026 पासून हा फोन विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. लावा म्हणते नावीन्य आता महागड्या फोनपुरते मर्यादित राहणार नाही. या किमतीत इतके खास फीचर्स देऊन लावाने खरोखरच बजेट सेगमेंटमध्ये क्रांती घडवली आहे. तुम्ही घेणार का हा स्टायलिश ड्युओ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.