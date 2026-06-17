Lava SHARK 2 5G मोबाईल लाँच! 6000mAh बॅटरी + 120Hz डिस्प्लेचा जबरदस्त फोन; बजेट सेगमेन्टमध्ये दबदबा, किंमत फक्त ₹11,999

भारतीय स्मार्टफोन ब्रँड लावाने आपल्या यशस्वी SHARK सीरीजमध्ये नवी भर घातली आहे. नाव आहे Lava SHARK 2 5G. हा फोन बजेट 5G सेगमेंटमध्ये रोजच्या वापरासाठी खूपच मस्त, टिकाऊ असा अनुभव देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. ज्यांना लांब चालणारी बॅटरी, स्मूथ वर्क आणि क्लीन अँड्रॉइड हवा आहे त्यांच्यासाठी हा फोन खास आहे..पॉवरफुल बॅटरीLava SHARK 2 5G मध्ये कंपनीची पहिली 6000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 15,000 रुपयांच्या खालील एंट्री लेव्हल 5G फोनमध्ये पहिलीच आहे. ही बॅटरी भारी वापर, व्हिडिओ पाहणे, गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी तयार आहे. 18W फास्ट चार्जिंगसोबत फोन लवकर चार्ज होतो. कंपनीच्या चाचण्यांनुसार, यात 815 मिनिटे (13 तास 35 मिनिटे) यूट्यूब प्लेबॅक आणि 743 मिनिटे (12 तास 23 मिनिटे) स्क्रीन ऑन टाइम मिळते. म्हणजे ऑफिस, कॉलेज किंवा प्रवासातही चार्जिंगची चिंता नाही..NEET Re-Exam च्या अनुषंगाने टेलिग्रामवर बंदी! पण व्हॉट्सॲप बिनधास्त सुरू...यामागचं कारण तुम्हाला चक्रावून सोडेल.आकर्षक आणि स्मूथ स्क्रीनफोनमध्ये 17.13 सेमी (6.75 इंच) मोठा HD+ डिस्प्ले आहे. 120Hz रिफ्रेश रेटमुळे स्क्रोलिंग, व्हिडिओ आणि गेमिंग खूप स्मूथ आणि आनंददायी होते. मोठ्या स्क्रीनवर मनसोक्त एंटरटेनमेंट घेता येते. फोन दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे..Sonar Gold आणि Arya Blue..परफॉर्मन्सअगदी पॉवरफुल octa-core 6nm UNISOC T8200 प्रोसेसरने हा फोन सुसज्ज आहे. AnTuTu 11 बेंचमार्कमध्ये 500,000+ स्कोअर मिळवून फोन मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया, व्हिडिओ आणि दैनंदिन वापर सहज हाताळतो. 4GB RAM + 4GB व्हर्च्युअल RAM च्या मदतीने अॅप्स झटपट उघडतात आणि स्विचिंग स्मूथ राहते..Fan Cool Air Tricks : घरातला पंखा सतत गरम होतोय? 'या' सोप्या ट्रिकने रूम होईल ठंडा-ठंडा कूल-कूल.टिकाऊपणा आणि विश्वासार्हतारोजच्या जीवनात फोनला धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण हवे असते. त्यासाठी IP64 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट डिझाइन दिले आहे. यामुळे हलक्या पावसात किंवा धुळीच्या वातावरणातही फोन सहज काम करतो. भारतीय वापरकर्त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन बनवलेला हा फोन टिकाऊपणात नवा स्टँडर्ड सेट करतो..क्लीन अँड्रॉइड 16Lava SHARK 2 5G मध्ये Android 16 अपडेट आहे. कोणतेही ब्लोटवेअर किंवा जाहिराती नाहीत. यामुळे फोन फास्ट, सुरक्षित आणि वापरायला अतिशय सोपा राहतो. 13MP AI रियर कॅमेरा स्पष्ट आणि सोशल मीडियासाठी चांगल्या फोटो घेतो तर 5MP सेल्फी कॅमेरा व्हिडिओ कॉल्स आणि सेल्फीसाठी पुरेसा आहे..Mobile Keypad Unique Uses : फक्त टायपिंगसाठी नसतो मोबाईलचा कीपॅड! 99% लोकांना माहिती नाहीत सिक्रेट फीचर्स.किंमत आणि उपलब्धताहा फोन फक्त ₹11,999 मध्ये उपलब्ध आहे (4GB + 64GB). 10 जून 2026 पासून लावा रिटेल आउटलेट्समध्ये मिळेल. . विविध फायनान्स स्कीम्सद्वारे ऑफलाइन स्टोर्स आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सकडे खरेदी करता येईल. बॉक्समध्ये फोनसोबत प्रोटेक्शन कव्हर, Type-C केबल आणि 10W चार्जर दिले आहे..घरपोच सेवालावाने PAN India फ्री Service@Home सुविधा दिली आहे. समस्या असल्यास टेक्निशीयन थेट घरी येऊन सेवा देतील. यामुळे ग्राहकांसाठी ही मोठी सोय आहे.https://www.lavamobiles.com/lava_service_at_home/Lava SHARK 2 5G बजेटमध्ये 5G, मोठी बॅटरी, स्मूथ डिस्प्ले आणि क्लीन सॉफ्टवेअर असा परफेक्ट संतुलन साधणारा फोन आहे. भारतीय मार्केटमध्ये दर्जेदार, टिकाऊ आणि वापरकर्त्याला प्राधान्य देणारा हा स्मार्टफोन नक्कीच चर्चेत आलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.