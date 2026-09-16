Lava Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् कर्व्ह्ड एमोलेड डिस्प्ले! Lava चा 5G स्मार्टफोन लवकरच होणार लाँच! किंमत फक्त...

Lava Virat Curve 5G Set to Launch on Flipkart: भारतीय स्मार्टफोन ब्रँड Lava आपल्या लोकप्रिय 'विराट' (Virat) सिरीजमध्ये नवीन बजेट-फ्रेंडली स्मार्टफोन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. या वर्षातील विराट सिरीजमधील हा चौथा स्मार्टफोन असणार असून, तो 'Lava Virat Curve 5G' या नावाने भारतीय बाजारात लाँच केला जाईल. यापूर्वी कंपनीने Lava Virat V1, Lava Virat V1 5G आणि Lava Virat V1 Pro 5G हे मॉडेल्स लाँच केले आहेत.कंपनीने या फोनसाठी फ्लिपकार्टवर (Flipkart) एक डेडिकेटेड मायक्रोसाइट लाईव्ह केली असून, हा फोन 21 सप्टेंबरला भारतीय बाजारात अधिकृतपणे लाँच केला जाणार आहे..डिस्प्ले अन् युनिक डिझाइन (Display & Design)3D कर्व्ह्ड एमोलेड डिस्प्ले: Lava Virat Curve 5G मध्ये 6.67 इंचाचा 3D कर्व्ह्ड AMOLED डिस्प्ले दिला जाईल. हा डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,100 निट्स पीक ब्राईटनेसला सपोर्ट करेल.बॅक मिनी-डिस्प्ले: या फोनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याच्या बॅक पॅनेलवर कॅमेरा मॉड्यूलच्या खाली एक लहान दुय्यम (Mini Display) डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यात युजर्सना नोटिफिकेशन, बॅटरी स्टेटस आणि इतर महत्त्वाचे अपडेट्स पाहता येतील.रंग पर्याय: हा फोन 'हेरिटेज इंडिगो' (Heritage Indigo) आणि 'मकराना आयव्हरी' (Makarana Ivory) अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे..Vivo V80 Lite: 10,000 mAh बॅटरीसह MediaTek प्रोसेसर अन् तगडा कॅमेरा; 3 सप्टेंबरला लाँच होतोय Vivoचा 5G स्मार्टफोन! .परफॉर्मन्स अन् ऑपरेटिंग सिस्टीम (Processor & OS)दमदार प्रोसेसर: रिपोर्टनुसार, या फोनमध्ये MediaTek Dimensity 7000 सिरीजमधील (संभाव्यतः Dimensity 7100) चिपसेट वापरला जाऊ शकतो.स्टोरेज: फोनमध्ये 6GB रॅम आणि 128GB पर्यंतचे इंटरनल स्टोरेज मिळण्याची शक्यता आहे.नवीनतम OS अपडेट: हा स्मार्टफोन Android 16 या नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टीमवर काम करेल. यासोबतच कंपनी 2 वर्षांचे OS अपडेट्स आणि 3 वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देणार आहे..कॅमेरा सेटअप अन् डिजिटल झूमस्क्वेअर कॅमेरा मॉड्यूल: फोनच्या मागच्या बाजूला गुगल पिक्सलब्रँडच्या फोल्ड फोनप्रमाणे स्क्वेअर डिझाइनचा कॅमेरा मॉड्यूल मिळेल.50MP प्रायमरी कॅमेरा: यामध्ये 50MP चा मुख्य कॅमेरा आणि एक दुय्यम (Secondary) कॅमेरा दिलेला असेल.डिजिटल झूम: फोनचा कॅमेरा 10x डिजिटल झूमला सपोर्ट करतो, ज्यामुळे दूरचे फोटो स्पष्ट टिपणे सोपे होईल..दमदार बॅटरी अन् फास्ट चार्जिंग (Battery & Charging)6000mAh बॅटरी: या बजेट 5G फोनमध्ये 6000mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी दिली जाणार आहे, ज्यामुळे दीर्घकाळ बॅटरी बॅकअप मिळेल.Fast Charging: बॅटरी जलद चार्ज करण्यासाठी यासोबत 45W ची वायर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळण्याची शक्यता आहे..Oppo Smartphone: 7000mAh बॅटरी अन् 120Hz डिस्प्ले! 16 सप्टेंबरला लाँच होतोय Oppo चा सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन! किंमत फक्त... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.