Earbuds Tips: इअरबड्स हरवलेत? घाबरू नका! फक्त 1 मिनिटांत सापडतील, ‘ही’ सोपी ट्रिक वापरा

earbuds lost but connected solution: ब्लूटूथ इअरबड्समुळे वायरचा त्रास कमी झाला आहे, पण त्यांनी एक नवीन समस्या देखील निर्माण केली आहे. ते हरवले की शोधणे अवघड होते. त्यांच्या लहान आकारामुळे ते अनेकदा सोफ्याच्या कुशनमध्ये, बेडखाली किंवा अगदी आपल्या जीन्सच्या खिशातही राहून जातात. जेव्हा तुम्ही ऑफिस किंवा कॉलेजला जाण्याच्या तयारीत असता आणि तुमचे एरबड सापडत नाहीत तेव्हा ते सर्वात जास्त अवघड काम होते. जर तुमच्यासोबत असे घडले असेल, तर तुमचे पॅनिक न होता पुढील स्मार्ट ट्रिक वापरु शकता. .'Find My Device' फिचर तुमच्याकडे अँड्रॉइड फोन असो किंवा आयफोन, दोन्हीमध्ये बिल्ट-इन डिव्हाइस-फाइंडिंग फीचर असते. अँड्रॉइड यूजर्स गुगलच्या फाइंड माय डिव्हाइस अॅपवर जाऊ शकतात. जर तुमचे इअरबड्स तुमच्या फोनशी जोडलेले असतील, तर तुम्ही त्यावर क्लिक करू शकता आणि 'प्ले साउंड' पर्याय निवडू शकता. यामुळे तुमचे लहान इअरबड्स मोठ्याने "बीप-बीप" आवाज करतील, ज्यामुळे ते शोधणे सोपे होईल. जर तुम्ही आयफोन वापरत असाल तर Apple चे Find My अॅप वापरा. ते तुम्हाला तुमचे AirPods शेवटचे कुठे सक्रिय होते ते अचूक स्थान सांगू शकते..2. Loud Music Trick जर तुमचे इअरबड्स फाइंड माय फीचरला सपोर्ट करत नसतील किंवा ते काम करत नसेल, तर ही पद्धत वापरून पहा. तुमच्या फोनचे ब्लूटूथ चालू करा आणि इअरबड्स कनेक्ट होतात का ते पहा. जर ते कनेक्ट झाले तर YouTube किंवा म्युझिक प्लेअरवर फुल व्हॉल्यूममध्ये गाणे प्ले करा. त्यानंतर तुम्ही त्यातून येणाऱ्या आवाजावरून इअरबड शोधू शकता..Year End 2025: गुगलवर Gen Z नी 2025 मध्ये कोणत्या गोष्टी सर्वाधिक सर्च केल्या? वाचा एका क्लिकवर.3. ब्लूटूथ रेंज वापरा (Bluetooth Range) जर इअरबड्स दिसत नसतील आणि तुम्हाला कोणताही आवाज ऐकू येत नसेल, तर ब्लूटूथ सिग्नलचा वापर करा. इअरबड्स कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न करताना तुमच्या घराच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यांमधून फिरा. ज्या क्षणी इअरबड्स तुमच्या फोनशी कनेक्ट होतील, तेव्हा तुम्हाला कळेल की ते त्या १० मीटरच्या भागात आहेत. तुम्ही त्यांच्यापासून दूर जाताच, कनेक्शन तुटेल. यामुळे तुम्हाला कोणत्या खोलीत किंवा फर्निचरच्या जवळ शोधायचे हे कळण्यास मदत होईल..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातइअरबड्सचा वापर झाल्यानंतर लगेच केसमध्ये ठेवावे. इअरबड्सचा त्याच्या केसमध्ये ठेवल्याने चांगले राहतात. तसेच सारखे हरवत नाहीत आणि सुरक्षित राहतात.