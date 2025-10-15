BrahMos Missile: शत्रू राष्ट्रांना दिसणार मेक इन युपीची ताकद, लखनौच्या युनिटमधून बाहेर पडली ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची पहिली तुकडी

उत्तर प्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनौमध्ये तयार झालेली 'ब्रह्मोस' (BrahMos) क्षेपणास्त्रे आता शत्रूंना नामोहरम करण्यासाठी सज्ज झाली आहेत. भारत आणि रशियाच्या संयुक्त प्रयत्नातून तयार झालेल्या या क्षेपणास्त्रांची पहिली तुकडी १८ ऑक्टोबर रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते लष्करासाठी सुपूर्द (Launch) केली जाईल.लखनौच्या भटगाव येथे स्थापन झालेल्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र निर्माण युनिटमध्ये (Missile Manufacturing Unit) ही क्षेपणास्त्रे तयार केली जात आहेत.या युनिटचे उद्घाटन याच वर्षी ११ मे रोजी संरक्षण मंत्र्यांनी केले होते. ८० एकर परिसरात ३०० कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या या युनिटमध्ये दरवर्षी ८० ते १०० क्षेपणास्त्रे तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. भविष्यात ही क्षमता वाढवून प्रतिवर्ष १५० क्षेपणास्त्रे तयार करण्याची योजना आहे. हे युनिट भारताची संरक्षण क्षमता अधिक मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल..ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची वैशिष्ट्ये'ब्रह्मोस' क्षेपणास्त्रे त्यांच्या अचूक लक्ष्यासाठी आणि अतिवेगवान गतीसाठी ओळखली जातात.अचूक वेग: हे क्षेपणास्त्र आवाजाच्या वेगापेक्षा सुमारे तीनपट (मॅक ३) वेगाने प्रवास करते.लक्ष्यभेदकता: ब्रह्मोस २९० ते ४०० किलोमीटरपर्यंतच्या शत्रूच्या ठिकाणांना नष्ट करू शकते.बहुआयामी क्षमता: या क्षेपणास्त्राला जमीन, हवा आणि समुद्रातूनही डागता येते. हे क्षेपणास्त्र एकदा सोडल्यावर स्वयंचलितपणे (automatically) आपल्या लक्ष्याला भेदते.रडारला चकवा: शत्रूच्या रडारला चकमा देत अचूक लक्ष्य साधण्यात ही क्षेपणास्त्रे सक्षम आहेत..भारत-रशियाचा संयुक्त प्रकल्प'ब्रह्मोस' क्षेपणास्त्र हा भारताची डीआरडीओ (DRDO) आणि रशियाची कंपनी एनपीओएम (NPOM) यांचा संयुक्त प्रकल्प (Joint Venture) आहे. यात भारताचा ५०.५% आणि रशियाचा ४९.५% हिस्सा आहे. हे क्षेपणास्त्र भारताच्या सैन्य ताकदीला नवी उंचीवर नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.लखनौमध्ये या क्षेपणास्त्रांचे निर्माण होणे, हा शहरासाठी आणि उत्तर प्रदेशासाठी अभिमानास्पद क्षण आहे. १८ ऑक्टोबरचा हा सोहळा आत्मनिर्भर भारत या संरक्षण धोरणाला अधिक बळकट करणारा एक ऐतिहासिक क्षण असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.