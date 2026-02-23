मुंबई : ‘‘बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात बळिराजाला सक्षम करण्याच्या हेतूने कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद’ आयोजित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. याद्वारे शेतीचा कायापालट झाल्याशिवाय राहणार नाही,’’ असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला..मुंबईतील ‘जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर’ येथे आयोजित ‘एआय फॉर ॲग्री २०२६’ या जागतिक परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. .Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....शेतकऱ्यांनी डिजिटल सेवांचा वापर आत्मविश्वासाने करावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ‘महा-एआय इनोव्हेशन सेंटर’च्या माध्यमातून विद्यापीठे आणि उद्योग क्षेत्राला एकत्र आणून शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र सरकारने २०२५-२०२९ या कालावधीसाठी विशेष एआय धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, याद्वारे हवामान अंदाज, कीड व्यवस्थापन आणि बाजारभावाची अचूक माहिती थेट शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर मिळणार आहे..महाराष्ट्र केवळ एआय वापरकर्ता न राहता, जबाबदार आणि परिणामकारक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरणारे अग्रगण्य राज्य बनेल. शासनाने बहुभाषिक आणि व्हॉइस-आधारित डिजिटल सुविधा सुरू केल्या आहेत. यासाठी स्थानिक भाषांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ’’ यावेळी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी महाराष्ट्राच्या या पुढाकाराचे कौतुक करत, इतर राज्यांनीही या धोरणाचे अनुकरण करावे, असे आवाहन केले..बहुभाषिक सुविधाराज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याकडे स्मार्टफोन नसला, तरी त्याला तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा यासाठी ‘महाविस्तार’ हे व्हॉइस-आधारित अॅप सुरू करण्यात आले आहे. या परिषदेत नेदरलँडमधील वॅगेनिंगेन विद्यापीठ आणि जागतिक बँक यांच्याशी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले. यामुळे महाराष्ट्रातील शेती जागतिक दर्जाच्या संशोधनाशी जोडली जाणार आहे..ठळक घडामोडी\tमहाविस्तार अॅप : स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी व्हॉइस टेलिफोनिक सुविधा. \tमहा-एजीएक्स : कृषी माहिती सुरक्षितपणे एकत्रित करणारा देशातील पहिला प्लॅटफॉर्म.\tकीड व रोग ओळख प्रणाली : पिकाच्या छायाचित्रावरून रोगाचे निदान करणारे एआय तंत्रज्ञान.\tभीली एआय मॉडेल : स्थानिक आदिवासी भाषेत कृषी सल्ला देणारे पहिले भाषिक मॉडेल.\tगुंतवणूक : एआय आधारित कृषी विकासासाठी ५०० कोटींची तरतूद..CM Devendra Fadnavis : ‘एआय’ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे; गुंतवणुकीसाठी सहकार्याचे सूतोवाच.एआय तंत्रज्ञानाला शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाची जोड देऊन शाश्वत शेतीचे उद्दिष्ट गाठले जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘एआय अँड ॲग्रीटेक इनोव्हेशन सेंटर’ स्थापन करून शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत ही सेवा पोहोचवली जाईल.- दत्तात्रेय भरणे, कृषिमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.