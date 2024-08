विज्ञान-तंत्र

Jobs in Germany : तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या महाराष्ट्रातील 10 हजार युवकांना मिळणार जर्मनीत रोजगार; लगेच अर्ज करा, वाचा सोपी प्रोसेस

Technical Jobs in Germany Memorandum of Understanding Between Goverment of Maharashtra and Germany : ३० विविध तांत्रिक कोर्स पूर्ण केलेल्या महाराष्ट्रातील १० हजार युवकांना जर्मनीमध्ये रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.