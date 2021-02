Telegram वर तुमचं लास्ट सीन बंद करायचं? जाणून घ्या बंद करण्याची सोपी पद्धत 

पुणे : सध्या टेक्स्ट मॅसेज पाठवणं बंद झालंय, त्याची जागा ही Whats App आणि टेलिग्राम यांनी घेतली आहे. सध्या प्रत्येकजण या दोन्हीपैकी एकाचा वापर हमखास करताना आपल्याला आढळून येईल. टेलिग्राम हा Whats App ला चांगला पर्याय असल्याची चर्चा सध्या लोकांमध्ये आहे. टेलिग्राममध्ये Whats App पेक्षा थोडेसे अत्याधुनिक आणि वेगळे फिचर तुम्ही वापरु शकता. दरम्यान आपण टेलिग्राममध्ये देखील Whats App प्रमाणे आपलं लास्ट सीन हे हाईड करु शकता. लास्ट सीन हाइड करण्यासाठी तुम्हाला काही सोप्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागतील. 1. सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या फोन मध्ये टेलिग्राम (Telegram App) ओपन करावे लागेल. 2. App ओपन केल्यानंतर डाव्या बाजूला नॅव्हिगेशन दिसेल, त्यावर क्लिक करा. 3. नॅव्हिगेशनवर क्लीक केल्यानंतर तुम्हाला सेटिंग्स ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करा. 4. सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला प्रायव्हसी आणि सेक्योरिटी ऑप्शन वर क्लिक करावे लागेल. 5. प्रायव्हसी आणि सिक्योरिटी पर्याय निवडल्यानंतर, त्यात लास्ट सीन आणि ऑनलाईन ऑप्शन शोधा. 6. लास्ट सीन आणि ऑनलाईन पर्याय क्लिक केल्यानंतरर तुमच्या समोर तीन ऑप्शन उघडतील, त्यात Everybody, My Contact आणि Nobody हे पर्याय असतील. दरम्यान तुमचे लास्ट सीन हाइड करण्यासाठी तुम्हाला Nobody हा पर्याय टॅप करावा लागेल.

Web Title: Marathi article about how to hide last seen on telegram