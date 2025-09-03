Maruti Suzuki New Car : एकच झलक, सबसे अलग! लाँच झाली मारुती सुझुकीची मिडसाइज SUV ‘Victoris’ किंमत अन् जबरदस्त फीचर्स एकदा बघाच

मारुती सुझुकीची बहुप्रतिक्षित कार लॉंच झाली आहेही गाडी आहे मिडसाइज SUV ‘व्हिक्टोरिस’ (किंवा एस्कुडो)चला तर मग याबद्दल जाणून घेऊया सर्वकाही.Victoris SUV Car : भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकीने आज बहुप्रतिक्षित मिड-साइज SUV ‘व्हिक्टोरिस’ (किंवा एस्कुडो) सादर केली आहे. ही नवी SUV ह्युंदाई क्रेटा, किआ सॅल्टोस, टाटा कर्व्ह, स्कोडा कुशाक आणि फोक्सवॅगन टायगुन यांसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देण्यासाठी तयार आहे. मारुतीच्या अरेना डीलरशिपद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होणारी ही SUV कंपनीच्या पोर्टफोलिओमधील सर्वात प्रीमियम मॉडेल असेल जी ग्रँड विटारा आणि ब्रेझा यांच्यामधील अंतर भरून काढेल...सुझुकीच्या ग्लोबल सी प्लॅटफॉर्मवर आधारित व्हिक्टोरिस 4.2 ते 4.3 मीटर लांबीची असेल आणि पाच सिटर लेआउटसह येईल. ग्रँड विटाराच्या तुलनेत ही गाडी मोठी असून मोठ्या बूट स्पेससह (433 लिटरपेक्षा जास्त) सर्व गरजा पूर्ण करेल. डिझाइनमध्ये विटारापासून प्रेरणा घेतली असली तरी मारुतीची स्वतःची खास शैली यात दिसेल..अल्पवयीन मुलांना डिप्रेशनमधून बाहेर काढणार एआय; OpenAI कडून मोठी घोषणा, कसं वापरायचं, जाणून घ्या.व्हिक्टोरिसमध्ये 1.5 लिटर नॅचरली ऍस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन (104 बीएचपी), सीएनजी प्रकार (88 बीएचपी) आणि पेट्रोल व हायब्रिड (116 बीएचपी) असे तीन पॉवरट्रेन पर्याय असतील. यामुळे इंधन कार्यक्षमता आणि कमी खर्चाच्या गरजा पूर्ण होतील. यात 5 स्पीड मॅन्युअल, 6-स्पीड ऑटोमॅटिक आणि हायब्रिडसाठी ई सीव्हीटी ट्रान्समिशन उपलब्ध असेल..Pixel 9 Discount : खुशखबर! Google Pixel 9 स्मार्टफोनवर चक्क 27 हजारचा डिस्काउंट; ऑफर पाहा एका क्लिकवर.वैशिष्ट्यांमध्ये मारुतीने प्रथमच लेव्हल 2 ADAS (अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम) सादर केले आहे ज्यात अॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, सेपरेट ब्रेकिंग आणि लेन असिस्ट यांचा समावेश आहे. याशिवाय डोल्बी अॅटमॉस ऑडिओ सिस्टम, पॉवर टेलगेट, सहा एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, व्हेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ यांसारख्या सुविधा यात मिळतील..मारुतीची ही SUV अरेना डीलरशिपद्वारे विक्री होईल ज्यामुळे टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमधील ग्राहकांना आकर्षित करण्यात मदत होईल. येत्या दिवाळीपर्यंत (27 ऑक्टोबर 2025) लॉन्च होण्याची शक्यता असून किंमत 9.5 ते 19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असेल..FAQsWhat is the new SUV launched by Maruti Suzuki?मारुती सुझुकीने कोणती नवी SUV लॉन्च केली आहे?मारुती सुझुकीने ‘व्हिक्टोरिस’ नावाची मिड-साइज SUV लॉन्च केली आहे, जी सुझुकीच्या ग्लोबल-सी प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे.What are the key features of the Maruti Suzuki Victoris?मारुती सुझुकी व्हिक्टोरिसची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?यात लेव्हल-2 ADAS, डोल्बी अॅटमॉस ऑडिओ, पॉवर टेलगेट, सहा एअरबॅग्ज, व्हेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ यांचा समावेश आहे.Which engine options are available in the Victoris?व्हिक्टोरिसमध्ये कोणते इंजिन पर्याय उपलब्ध आहेत?यात 1.5-लिटर पेट्रोल (104 बीएचपी), सीएनजी (88 बीएचपी) आणि पेट्रोल-हायब्रिड (116 बीएचपी) इंजिन पर्याय उपलब्ध आहेत.Where will the Victoris be sold?व्हिक्टोरिस कोठे विक्रीसाठी उपलब्ध असेल?व्हिक्टोरिस मारुतीच्या अरेना डीलरशिप नेटवर्कद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध असेल.How does the Victoris compare to the Grand Vitara?व्हिक्टोरिसची ग्रँड विटाराशी तुलना कशी आहे?व्हिक्टोरिस ग्रँड विटारापेक्षा मोठी आहे, जास्त बूट स्पेस आणि प्रीमियम फीचर्ससह येते, पण समान इंजिन पर्याय सामायिक करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.