31 दिवसांत धडाधड 14 हजार लोकांनी खरेदी केली SUV; 2025 मध्ये मिळाला नंबर कारचा किताब, सेफ्टी टेस्टमध्ये मिळाले 5 स्टार

ICOTY 2026 : भारतीय कार बाजारात मारुती सुझुकीची नवीन SUV विक्टोरिसने खळबळ माजवली आहे. लाँच झाल्यापासूनच ग्राहकांच्या मनात घर करणाऱ्या या शक्तिशाली आणि आकर्षक एसयूव्हीने डिसेंबर 2025 मध्ये 14,000 हून अधिक युनिट्सची विक्री करून नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. यामुळे तिला 2026 चा प्रतिष्ठित इंडियन कार ऑफ द इयर (ICOTY) पुरस्कार मिळाला, जो भारतातील सर्वोच्च ऑटोमोटिव्ह अवॉर्ड मानला जातो. क्रॅश टेस्टमध्ये मिळालेल्या 5 स्टार सेफ्टी रेटिंगमुळे ही कार सुरक्षा आणि विश्वासार्हतेचे प्रतीक बनली आहे..मारुती सुझुकीने विक्टोरिसला अरेना नेटवर्कची फ्लॅगशिप एसयूव्ही म्हणून सादर केले. प्रीमियम डिझाइन, आधुनिक फीचर्स आणि मजबूत बिल्ड क्वालिटीमुळे ती ह्युंदाई क्रेटा, किआ सेल्टोससारख्या स्पर्धकांना टक्कर देत आहे. डिसेंबरमधील विक्री नोव्हेंबरच्या 13,496 युनिट्सपेक्षा वाढली, ज्यामुळे मारुतीची एसयूव्ही सेगमेंटमधील हिस्सा मजबूत झाला. ही एसयूव्ही माइल्ड हायब्रिड, स्ट्रॉंग हायब्रिड आणि सीएनजी अशा विविध पॉवरट्रेन ऑप्शन्ससह उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ती पर्यावरणस्नेही आणि इंधन कार्यक्षम ठरते..किंमत फक्त 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होऊन सहा व्हेरिएंट्समध्ये येते. यात लेव्हल 2 ADAS, पॅनोरॅमिक सनरूफ, 360 डिग्री कॅमेरा आणि प्रीमियम इंटीरियरसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. ग्राहकांना बजेट आणि गरजेनुसार निवड करता येते.लोकप्रियतेचा अंदाज यावरून लावा की, आतापर्यंत 70,000 हून अधिक बुकिंग्स मिळाल्या आहेत, त्यापैकी 35,000 हून अधिक डिलिव्हरी पूर्ण झाल्या. प्रलंबित ऑर्डर्सची मोठी यादी दर्शवते की ग्राहकांमध्ये विक्टोरिससाठी प्रचंड उत्साह आहे..मारुती सुझुकी डिलिव्हरी प्रक्रिया जलद करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. विक्टोरिसने कमी वेळेत बाजारात स्वतःची छाप पाडली आहे. ICOTY पुरस्कार आणि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंगमुळे ती ग्राहकांची पहिली पसंती बनली. येत्या महिन्यांत ही एसयूव्ही मध्यम आकाराच्या सेगमेंटमध्ये नवीन विक्रम रचेल, असा विश्वास आहे. मारुतीची ही गेमचेंजर एसयूव्ही भारतीय रस्त्यांवर विजय मिळवताना दिसते.