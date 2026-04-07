Success Story: ना ऑफिस, ना स्टाफ.. एआयच्या मदतीने दररोज कमावतोय २८ कोटी रुपये; कंपनी विकते 'हे' प्रॉडक्ट

How AI Created Company: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात एआयच्या मदतीने अमेरिकेतल्या एका व्यक्तीने कंपनी उभी केली आहे. केवळ १८ लाख रुपये गुंतवणूक करुन तो आता दिवसाला १८ कोटी रुपयांची कमाई करतोय. या व्यक्तीचं नाव आहे मॅथ्यू गेलगर. त्यांचं वय ४१ वर्षे असून दोन वर्षांत त्यांनी यशाचा मोठा टप्पा गाठलाय..ओपन एआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमॅन यांनी वर्तवलेली भविष्यवाणी मॅथ्यू यांनी खरी ठरवली. ऑल्टमॅन म्हणाले होते की, भविष्यात एआयच्या मदतीने एक व्यक्ती १ अब्ज डॉलर्सची कंपनी उभी करू शकेल.. आणि आता काहीसं तसंच झालंय. अमेरिकेतील लॉस एंजिल्समध्ये राहणाऱ्या ४१ वर्षीय मॅथ्यू गेलगर यांनी हे सिद्ध करून दाखवलं..मॅथ्यू गेलगर यांनी जिद्दीच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या जोरावर अवघ्या १८.५ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीतून 'मेडवी' (MedVi) नावाची कंपनी सुरू केली आणि आज ही कंपनी दररोज २८ कोटी रुपयांची कमाई करतेय. मॅथ्यू यांची ही कंपनी प्रामुख्याने वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या 'जीएलपी-१' या औषधांची ऑनलाइन विक्री करते..मॅथ्यू यांच्या मेडवी कंपनीमध्ये त्यांच्यशिवाय त्यांचा लहान भाऊदेखील काम करतो. त्याचं नाव एलियट असं आहे. या कंपनीचं पूर्ण यश आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर अवलंबून आहे. मॅथ्यू आपल्या व्यवसायासाठी चॅटजीपीटी, क्लाउड आणि ग्रोक सारख्या एआय साधनांचा वापर कोडिंगसाठी करतात..कंपनीच्या जाहिरातींसाठी लागणारे फोटो आणि व्हिडिओ मिडजर्नी आणि रनवे सारख्या टूल्समधून तयार केले जातात. एवढेच नाही तर ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी इलेव्हन लॅब्सच्या मदतीने एआय व्हॉईस सिस्टीम तयार करण्यात आली आहे. मॅथ्यू यांनी स्वतःच्या आवाजाचा एआय क्लोनही बनवला आहे, जो त्यांच्या अनुपस्थितीत भेटीगाठींचे काम पाहतो..अशी आहे कंपनीची प्रगतीसप्टेंबर २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या कंपनीने २०२५ मध्ये ३,७०० कोटी रुपयांच्या उत्पादनांची विक्री केली. २०२६ मध्ये या कंपनीचा टर्नओव्हर १६,७०० कोटी रुपयांच्या उंबरठ्यावर आहे. मॅथ्यू यांनी यापूर्वी ६० कर्मचारी असलेली एक कंपनी चालवली होती, जी तोट्यात गेल्याने बंद करावी लागली होती. मॅथ्यू आपल्या कमाईतील मोठा हिस्सा बेघर तरुण आणि प्राण्यांच्या कल्याणासाठी दान करतात.