विज्ञान-तंत्र

Ray-Ban Glasses: मार्क झुकरबर्गने लाँच केले कॅमेरा नसलेले नवे स्मार्ट ग्लासेस; Muse AI एजंटसह 'म्युझ चार्म' डिव्हाइस बाजारात...

Meta Connect: 9 तासांचा बॅटरी बॅकअप आणि 3K व्हिडिओ शूटिंगची सुविधा! गोपनीयतेची काळजी अन् थेट AI सह संवाद; जाणून घ्या मेटाच्या नव्या 'म्युझ चार्म' गॅझेटची वैशिष्ट्ये...
Mark Zuckerberg Unveils Privacy-Focused Smart Glasses and AI Hardware Device

Mark Zuckerberg Unveils Privacy-Focused Smart Glasses and AI Hardware Device

esakal

Srushti Marathe
Updated on

Meta Launches Camera-Less Ray-Ban Glasses: मेटा (Meta) कंपनीच्या वार्षिक 'मेटा CONNECT' सोहळ्यात CEO मार्क झुकरबर्ग यांनी अनेक नवनवीन तंत्रज्ञान उपकरणांचे अनावरण केले. युझर्सच्या गोपनीयतेची (Privacy) काळजी घेत कंपनीने यावेळी कॅमेरा नसलेले विशेष स्मार्ट ग्लासेस सादर केले आहेत. याशिवाय आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) वापरकर्त्यांपर्यंत सहज पोहोचवण्यासाठी 'म्युझ चार्म' (Muse Charm) हे छोटे पॉकेट डिव्हाइसदेखील लाँच केले आहे.

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