Ray-Ban Glasses: मार्क झुकरबर्गने लाँच केले कॅमेरा नसलेले नवे स्मार्ट ग्लासेस; Muse AI एजंटसह 'म्युझ चार्म' डिव्हाइस बाजारात...

Meta Launches Camera-Less Ray-Ban Glasses: मेटा (Meta) कंपनीच्या वार्षिक 'मेटा CONNECT' सोहळ्यात CEO मार्क झुकरबर्ग यांनी अनेक नवनवीन तंत्रज्ञान उपकरणांचे अनावरण केले. युझर्सच्या गोपनीयतेची (Privacy) काळजी घेत कंपनीने यावेळी कॅमेरा नसलेले विशेष स्मार्ट ग्लासेस सादर केले आहेत. याशिवाय आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) वापरकर्त्यांपर्यंत सहज पोहोचवण्यासाठी 'म्युझ चार्म' (Muse Charm) हे छोटे पॉकेट डिव्हाइसदेखील लाँच केले आहे..राय-बॅन मेटा ऑडिओ ग्लासेस (Ray-Ban Meta Audio)कॅमेऱ्याशिवाय डिझाइन: मेटाने एशिलॉर लक्झोटिका (EssilorLuxottica) सोबत मिळून कॅमेऱ्याशिवाय काम करणारे 'राय-बॅन मेटा ऑडिओ' ग्लासेस बाजारात आणले आहेत.खास फिचर्स: यात फोटो किंवा व्हिडिओ शूटिंगसाठी कॅमेरा देण्यात आलेला नाही. फक्त ऑडिओ रेकॉर्डिंग, गाणी ऐकणे, कॉलिंग आणि व्हॉइस असिस्टंटची सुविधा उपलब्ध आहे.गोपनीयतेची काळजी: पूर्वीच्या कॅमेरा-युक्त स्मार्ट ग्लासेसमुळे लोकांच्या गोपनीयतेचा भंग होत असल्याच्या तक्रारींमुळे हा कॅमेरा-फ्री पर्याय आणला गेला आहे.वजन अन् बॅटरी: या ग्लासेसचे वजन 43 ग्रॅम असून, एकदा चार्ज केल्यावर 12 तास आणि चार्जिंग केससह 48 तासांचा बॅटरी बॅकअप मिळतो.किंमत अन् विक्री: यांची सुरुवातीची किंमत $349 (सुमारे 33,400 रुपये) ठेवण्यात आली असून, हे 13 ऑक्टोबरपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होतील..Google Android: गुगलने आणले ५ हाय-टेक फीचर्स! कारमध्ये फोन वापरताना चक्कर येणे बंद; 'मोशन असिस्ट' फीचर कसे करेल काम?.म्युझ चार्म (Muse Charm)मेटाचे पहिले AI गॅझेट: 'म्युझ चार्म' हे मेटाचे पहिलेच AI हार्डवेअर डिव्हाइस आहे.आकार अन् स्क्रीन: एअरपॉडच्या केसच्या आकाराचे असणारे हे गॅझेट कि-चेन (Key-chain) किंवा खिशात सहज ठेवता येते. यात 2 इंचाचा टचस्क्रीन, 5G सपोर्ट, बिल्ट-इन स्पीकर्स, मायक्रोफोन आणि फिंगरप्रिंट सेन्सर देण्यात आला आहे.'जॉली' डिजिटल अवतार: यात 'जॉली' (Jolly) नावाचा डिजिटल अवतार स्क्रीनवर दिसतो. फोनचा वापर न करता थेट AI एजंटशी संवाद साधण्यासाठी हे डिव्हाइस डिझाइन केले गेले आहे.उपलब्धता: हे डिव्हाइस डिसेंबरमधील सुट्ट्यांच्या काळात विक्रीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे..मेटा व्हीआर ग्लासेस (Meta VR Glasses)अत्यंत हलके डिझाइन: मेटाने सुमारे 100 ग्रॅम वजनाचे अत्यंत हलके आणि स्लिम 'व्हीआर ग्लासेस' सादर केले आहेत. जुन्या पारंपरिक व्हीआर हेडसेटपेक्षा हे ग्लासेस अधिक कम्फर्टेबल आहेत.डिस्प्ले अन् साऊंड: यामध्ये 5K डिस्प्ले, डॉल्बी व्हिजन आणि डॉल्बी ॲटमॉस सपोर्ट मिळतो. युझर्सच्या डोळ्यांच्या आणि हाताच्या हालचालींवर (Eye and Hand Gesturing) हे काम करतात.एक्सटर्नल 'पक' तंत्रज्ञान: डिव्हाइसचे वजन कमी ठेवण्यासाठी यातील प्रोसेसर, बॅटरी आणि स्टोरेजची रचना एका वेगळ्या एक्सटर्नल 'पक' (Puck) मध्ये करण्यात आली आहे. यात स्नॅपड्रॅगन रिॲलिटी एलिट चिपसेट आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे.किंमत: हे व्हीआर ग्लासेस 2027 च्या सुरुवातीला $1,299 (सुमारे 1,24,000 रुपये) किमतीत विक्रीस येतील..Meta AI on WhatsApp: इमेज जनरेशन ते ट्रॅव्हल प्लॅनिंग! 'मेटा AI' ची ५ भन्नाट फीचर्स जी तुम्ही व्हॉट्सॲपवर वापरू शकता! .राय-बॅन मेटा जनरेशन 3 (Ray-Ban Meta Gen 3)अपग्रेटेड कॅमेरा: कंपनीने आपल्या कॅमेरा-युक्त स्मार्ट ग्लासेसची तिसरी जनरेशन अधिक स्लिम डिझाइनसह लाँच केली आहे.नवीन फिचर्स: या नव्या मॉडेलमध्ये 9 तासांची बॅटरी, 6 मायक्रोफोनची सिस्टीम आणि 3K व्हिडिओ कॅप्चर करणारा 12 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे.मेटा AI बटण: यात 'मेटा AI' ट्रिगर करण्यासाठी एक स्वतंत्र बटण दिले आहे. याची किंमत $449 (सुमारे 43,000 रुपये) पासून सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.