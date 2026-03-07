विज्ञान-तंत्र

Ray-Ban Spects : स्टाईलच्या नादात तुमच्या आयुष्याची चोरी; Meta AI चष्म्यांमुळे प्रायव्हेट व्हिडिओ लीक, कंपनीवर खटला दाखल

मेटाविरुद्ध अमेरिकेत क्लास अॅक्शन खटला दाखल; स्टायलिश रे-बॅन मेटा एआय चष्म्यांच्या गोपनीयतेचे आश्वासन फसवे ठरले.
Saisimran Ghashi
तुम्ही स्टायलिश रे-बॅन मेटा स्मार्ट चष्मे घालता? बेडरूममध्ये, बाथरूममध्ये किंवा घरात मोकळेपणाने फिरता? मग सावध व्हा. मार्क झुकरबर्गच्या कंपनी मेटाविरुद्ध आता अमेरिकेत मोठा खटला दाखल झाला आहे. हे चष्मे फक्त फॅशन किंवा एआयसाठी नाहीत तर ते तुमच्या सर्वांत खाजगी क्षणांची जासुसी करत असल्याचा धक्कादायक आरोप आहे.

