Ray-Ban Spects : स्टाईलच्या नादात तुमच्या आयुष्याची चोरी; Meta AI चष्म्यांमुळे प्रायव्हेट व्हिडिओ लीक, कंपनीवर खटला दाखल

तुम्ही स्टायलिश रे-बॅन मेटा स्मार्ट चष्मे घालता? बेडरूममध्ये, बाथरूममध्ये किंवा घरात मोकळेपणाने फिरता? मग सावध व्हा. मार्क झुकरबर्गच्या कंपनी मेटाविरुद्ध आता अमेरिकेत मोठा खटला दाखल झाला आहे. हे चष्मे फक्त फॅशन किंवा एआयसाठी नाहीत तर ते तुमच्या सर्वांत खाजगी क्षणांची जासुसी करत असल्याचा धक्कादायक आरोप आहे..स्वीडिश वृत्तपत्रांच्या तपासात समोर आलं की, या चष्म्याने रेकॉर्ड केलेले व्हिडिओ केनियातील नैरोबी येथील एका कंपनी सामाच्या कर्मचाऱ्यांना दाखवले जातात. हे कर्मचारी एआयला ट्रेनिंग देण्यासाठी डेटा लेबल करतात. पण त्यांना दिसतात काय? लोक कपडे बदलताना, बाथरूममध्ये जाताना, सेक्स करताना किंवा अगदी नग्न असतानाचे व्हिडिओ.. कधीकधी चष्मा टेबलवर ठेवल्यानंतरही तो चालू राहतो आणि घरातील संभाषणे, क्रेडिट कार्ड नंबर, एटीएम पिन सगळं स्पष्ट दिसतं..न्यू जर्सीच्या जीना बार्टन आणि कॅलिफोर्नियाच्या मॅटेओ कॅनो यांनी हा क्लास अॅक्शन खटला दाखल केला. त्यांचं म्हणणं मेटाने जाहिरात केली की हे चष्मे प्रायव्हसीसाठी डिझाइन केलेले आणि तुमच्या नियंत्रणात आहेत. पण प्रत्यक्षात ते गुप्त कॅमेरे ठरले. कंपनी म्हणते की ही टेक्नॉलजी चेहरे अंधुक करते, पण कर्मचारी सांगतात की ते अपयशी ठरतं आणि सगळं क्लियर दिसतं.मेटा कंपनी म्हणते, वापरकर्त्यांनी एआय वापरताना संमती दिली आहे. एआय चांगलं करण्यासाठी कधीकधी मानवी रिव्ह्यू आवश्यक असतो. पण अशा संवेदनशील व्हिडिओंची लिक कंपनीच्या प्रतिष्ठेवर मोठा डाग आहे..आता गोपनीयतेची चिंता वाढली आहे. तज्ज्ञ सांगतात, हे चष्मे २४ तास रेकॉर्ड करतात म्हणून काळजी घ्या. बेडरूम किंवा बाथरूममध्ये घालू नका. फोन किंवा कार्ड वापरताना कॅमेरा खाली करा किंवा बंद करा. अॅपमध्ये प्रायव्हसी सेटिंग्ज तपासा आणि 'एआय इम्प्रूव्हमेंट'साठी डेटा शेअरिंग बंद करा. हे प्रकरण फक्त मेटासाठी नाही संपूर्ण टेक जगासाठी चेतावणी आहे. स्टाइलच्या मागे गोपनीयता गमावू नका. तुमची प्रायव्हसी तुमच्या हातात आहे, सावध रहा.