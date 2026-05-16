Meta Ray-Ban चश्मा झाला अपडेट! हवेत बोटं फिरवा अन् मेसेज पाठवा, व्हॉट्सॲप-इन्स्टाग्रामवर आपोआप होणार टायपिंग

मेटा कंपनीने एक जबरदस्त अपडेट आणले आहे. आता तुम्हाला फोन काढायची, कीबोर्ड दाबायची किंवा व्हॉइस बोलायची गरज नाही. फक्त हवेत बोटं फिरवून तुम्ही व्हॉट्सॲप, मेसेंजर किंवा इन्स्टाग्रामवर मेसेज पाठवू शकता. हे फीचर मेटाच्या स्मार्ट ग्लासेससोबत काम करेल आणि वापरकर्त्यांचे आयुष्य आणखी सोपे करेल..मेटा रेबन डिस्प्ले ग्लासेसचा नवा अवतारफेसबुकची मूळ कंपनी मेटाने सहा महिन्यांपूर्वी रेबन डिस्प्ले स्मार्टग्लासेस लाँच केले होते. आता त्यात नवीन AI फीचर्स जोडली आहेत. या ग्लासेससह न्यूरल रिस्टबँड वापरल्याने हवेत हात फिरवून टायपिंग करता येईल. कीबोर्ड किंवा स्क्रीन स्पर्श करण्याची गरज पडणार नाही.न्यूरल हँडरायटिंगया नवीन फीचरला 'न्यूरल हँडरायटिंग' म्हणतात. तुम्ही हवेत इंग्रजी अक्षरांचे आकार काढाल, उदाहरणार्थ 'M' साठी M चा आकार हाताने फिरवाल. न्यूरल रिस्टबँड तुमच्या हाताच्या हालचाली ओळखतो आणि त्याला टेक्स्टमध्ये बदलतो. हा बँड ग्लासेससोबत मिळतो आणि खूप अचूक काम करतो..आता फोन बाहेर काढायची गरज नाही. ग्लासेस घाला, रिस्टबँड बांधा आणि हवेत बोटं फिरवा. व्हॉट्सॲप, मेसेंजर, इन्स्टाग्रामसह सर्व मेसेजिंग अॅप्सना सपोर्ट मिळेल. अँड्रॉइड आणि iOS दोन्हीवर हे काम करेल. खूप व्यस्त असाल तरीही पटकन रिप्लाय देऊ शकता.सध्या हे ग्लासेस भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध नाहीत. पण जागतिक स्तरावर हे अपडेट येत आहे. मेटा कंपनी सतत नवीन फीचर्स जोडत आहे त्यामुळे भविष्यात भारतातही लवकर येण्याची शक्यता आहे..इतर नवीन फीचर्सहवेत टायपिंग व्यतिरिक्त मेटाने आणखी काही फीचर्स दिली आहेत. विस्तारित डिस्प्ले रेकॉर्डिंग, सुधारित नेव्हिगेशन आणि लाइव्ह कॅप्शन्स यांचा समावेश आहे. यामुळे ग्लासेसचा वापर आणखी मजेदार आणि उपयुक्त होईल. रस्त्यावर चालताना, व्यायाम करताना किंवा काम करताना सहज मेसेजिंग करता येईल.भविष्याची झलकहे अपडेट दाखवते की मेटा AI तंत्रज्ञानाने मानवी हाताळणी आणखी सोपी करत आहे. फोन किंवा स्क्रीनशिवाय संवाद साधणे ही कल्पना आता प्रत्यक्षात येत आहे. लवकरच हे ग्लासेस आणि रिस्टबँड वापरून लोक एकमेकांशी जोडले जातील तेही पूर्ण हातमुक्त पद्धतीने.