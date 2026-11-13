विज्ञान-तंत्र

Microsoft: जगभरात मायक्रोसॉफ्टची सेवा विस्कळीत! ७४ देशांमधील आऊटलुक, टीम्स आणि कोपायलट ठप्प; कोट्यवधी वापरकर्त्यांना फटका

Microsoft 365 Global Outage: यंत्रणेवर आलेल्या अतिरिक्त तांत्रिक ताणामुळे हा बिघाड झाल्याचे मायक्रोसॉफ्टने स्पष्ट केले आहे. सेवा पूर्ववत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे.
Outlook, Teams & Copilot

Outlook, Teams & Copilot

esakal

संतोष कानडे
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Outlook, Teams & Copilot Down in 74 Nations

जगभरात Microsoft 365 सेवांमध्ये मोठा तांत्रिक बिघाड झाला असून याचा फटका कोट्यवधी वापरकर्त्यांना बसला आहे. गुरुवारी मायक्रोसॉफ्ट आऊटलुक सेवा विस्कळीत झाल्यामुळे जगभरातील हजारो वापरकर्त्यांना आपले ईमेल वापरण्यात मोठ्या अडचणी आल्या. या बिघाडामुळे केवळ आऊटलुकच नाही, तर 'टीम्स' आणि कंपनीचे एआय असिस्टंट कोपायलट या सेवा देखील ठप्प झाल्या होत्या.

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