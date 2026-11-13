Microsoft: जगभरात मायक्रोसॉफ्टची सेवा विस्कळीत! ७४ देशांमधील आऊटलुक, टीम्स आणि कोपायलट ठप्प; कोट्यवधी वापरकर्त्यांना फटका

Outlook, Teams & Copilot Down in 74 Nationsजगभरात Microsoft 365 सेवांमध्ये मोठा तांत्रिक बिघाड झाला असून याचा फटका कोट्यवधी वापरकर्त्यांना बसला आहे. गुरुवारी मायक्रोसॉफ्ट आऊटलुक सेवा विस्कळीत झाल्यामुळे जगभरातील हजारो वापरकर्त्यांना आपले ईमेल वापरण्यात मोठ्या अडचणी आल्या. या बिघाडामुळे केवळ आऊटलुकच नाही, तर 'टीम्स' आणि कंपनीचे एआय असिस्टंट कोपायलट या सेवा देखील ठप्प झाल्या होत्या. .यंत्रणेवर आलेल्या अतिरिक्त तांत्रिक ताणामुळे हा बिघाड झाल्याचे मायक्रोसॉफ्टने स्पष्ट केले आहे. सेवा पूर्ववत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. अवघ्या एका तासात हा तांत्रिक बिघाड जागतिक पातळीवर पसरला आणि तब्बल ७४ देश व प्रदेशांमधील मायक्रोसॉफ्टची उत्पादने बंद पडली, अशी माहिती आउटेज ट्रॅकर 'डाऊनडिटेक्टर'ने दिली..NCP Merger: पडद्यामागे मोठ्या घडामोडी! सुनेत्रा पवारांच्या कार्यालयातून आमदारांना फोन?, पुण्यात पार्थ पवारांनी बोलावली तातडीची बैठक.डाऊनडिटेक्टरने 'एक्स'वर शेअर केलेल्या नकाशानुसार, या बिघाडाचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिका खंडासह युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेच्या काही भागांतील वापरकर्त्यांवर झाला. सुरुवातीला मायक्रोसॉफ्टने केवळ अमेरिकेत तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे म्हटले होते, मात्र नंतर जगातील कोणत्याही भागातील मायक्रोसॉफ्ट ३६५ सेवांच्या कनेक्टिव्हिटीवर याचा परिणाम झाल्याचे कंपनीने मान्य केले..मायक्रोसॉफ्ट ३६५ ही कंपनीची क्लाउड-आधारित सबस्क्रिप्शन सेवा आहे, ज्यामध्ये आऊटलुक आणि टीम्स यांसारख्या महत्त्वाच्या ॲप्सचा समावेश असतो. या बिघाडाबाबत 'एक्स'वर माहिती देताना मायक्रोसॉफ्टने म्हटले की, अनेक विभागांमधील पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त भार आल्यामुळे कनेक्टिव्हिटीच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत..Who is Mahli Beardman? पदार्पणाच्या पाच षटकांत ५ विकेट्स! इंग्लंडची ८ बाद ६५ अशी दयनीय अवस्था, ऑस्ट्रेलियाच्या २१ वर्षीय गोलंदाजाचा कहर... Video .कंपनीने पुढे सांगितले की, याचा परिणाम कमी करण्यासाठी आम्ही सर्व नवे अपडेट्स थांबवले असून, प्रभावित सर्व्हरवरील ट्रॅफिक दुसरीकडे वळवले जात आहे आणि खराब झालेले सर्व्हर पुन्हा सुरू केले जात आहेत. अमेरिकेमध्ये दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास तब्बल १ लाख ३० हजार वापरकर्त्यांनी आऊटलुक बंद पडल्याच्या तक्रारी नोंदवल्या होत्या. त्यानंतर सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत तक्रारींचे प्रमाण कमी होऊन ते ३७ हजारांपर्यंत खाली आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.