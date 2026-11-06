विज्ञान-तंत्र

AI Safety: एआयला अधिकार देण्याची घाई करू नका; अन्यथा मोठे संकट अटळ! कोणी दिला धोक्याचा इशारा?

Microsoft AI chief Mustafa Suleyman AI safety: एआयला माणसासारखी जाणीव, भावना किंवा स्वतःचे अधिकार देणे धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा मायक्रोसॉफ्टच्या एआयचे प्रमुख सुलेमान यांनी दिला आहे. मानवी नियंत्रण आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यावर त्यांनी भर दिला आहे.
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Ashok Jawale
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New Delhi : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आता केवळ प्रश्नांची उत्तरे देणारे तंत्रज्ञान राहिलेले नाही. ते माणसांसोबत संवाद साधते. निर्णय घेण्यास मदत करते. अनेक कामे स्वतः पूर्ण करते. त्यामुळे भविष्यात एआयला माणसासारखी जाणीव निर्माण झाली तर काय होईल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

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