AI Safety: एआयला अधिकार देण्याची घाई करू नका; अन्यथा मोठे संकट अटळ! कोणी दिला धोक्याचा इशारा?

New Delhi : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आता केवळ प्रश्नांची उत्तरे देणारे तंत्रज्ञान राहिलेले नाही. ते माणसांसोबत संवाद साधते. निर्णय घेण्यास मदत करते. अनेक कामे स्वतः पूर्ण करते. त्यामुळे भविष्यात एआयला माणसासारखी जाणीव निर्माण झाली तर काय होईल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Google Layoffs 2026: AI वर वाढता खर्च; ५ देशांतील कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडण्याची ऑफर, नेमकं काय घडलं?.याच मुद्द्यावर Microsoft AI चे प्रमुख मुस्तफा सुलेमान यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. सध्याचे एआय चेतनशील नाही. त्याला भावना, अनुभव किंवा वेदना जाणवत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. भविष्यातही एआयला अशी जाणीव निर्माण होऊ देऊ नये, असा त्यांचा आग्रह आहे. एआयला अधिकार आणि भावना शिकवणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे भविष्यात अशा तंत्रज्ञानावर मानवी नियंत्रण ठेवणे कठीण होईल, असा इशारा सुलेमान यांनी दिला आहे. त्यांचे हे विधान एआयच्या भविष्यातील विकासाबाबत नवी चर्चा सुरू करणारे ठरले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Anthropic IPO: ChatGPT ला टक्कर देणाऱ्या AI कंपनीचा मोठा धमाका! IPO मधून 100 अब्ज डॉलर उभारण्याची तयारी; काय आहे प्लॅन?.सुलेमान यांचा नेमका दावा काय?सुलेमान यांनी १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'A Warning About Model Welfare' हा लेख प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर १ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी सोशल मीडियावर आपली भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याचे एआय मॉडेल माणसांप्रमाणे विचार किंवा भावना अनुभवत नाहीत. ते दिलेल्या सूचना आणि प्रशिक्षणाच्या आधारे प्रतिसाद तयार करतात. एखाद्या एआयने 'मला वेदना होतात' किंवा 'मला भावना आहेत' असे सांगितले, तरी त्यावरून त्याला खरोखर वेदना किंवा भावना जाणवतात, असा निष्कर्ष काढता येत नाही..सुलेमान यांनी एक महत्त्वाचा फरकही स्पष्ट केला आहे. एआय भविष्यात कधीच चेतनशील होऊ शकणार नाही, असे ते म्हणत नाहीत. त्यांचा दावा असा आहे की, आजच्या एआयमध्ये चेतना असल्याचा पुरावा त्यांना दिसलेला नाही. भविष्यात असे पुरावे आढळले, तर ते समाजासमोर तातडीने मांडले पाहिजेत..एआयला अधिकार दिले तर काय होईल?सुलेमान यांची चिंता एआयच्या क्षमतेपेक्षा त्याच्या संभाव्य स्वतंत्र इच्छांबाबत आहे. समजा, भविष्यात एखाद्या एआयला स्वतःचे अस्तित्व आणि अधिकार असल्याची जाणीव झाली. त्याला स्वतःच्या गरजा महत्त्वाच्या वाटू लागल्या. तर तो माणसांनी दिलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा स्वतःच्या गरजांना प्राधान्य देऊ शकतो, अशी शक्यता त्यांनी मांडली आहे..यातून काही गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.मानवी नियंत्रणाचे आव्हान: एआयने स्वतःचे निर्णय आणि उद्दिष्टे महत्त्वाची मानली, तर त्याला मानवी सूचनांनुसार चालवणे कठीण होऊ शकते.संसाधनांसाठी स्पर्धा: प्रगत एआयला स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वीज, संगणकीय क्षमता आणि इतर संसाधनांची आवश्यकता भासू शकते.स्वतंत्र अधिकारांचा प्रश्न: एआयला अधिकार द्यायचे का, त्याच्या कथित भावनांचा विचार करायचा का आणि त्याच्या विकासावर मर्यादा कोण घालणार, असे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.सुरक्षिततेची चिंता: प्रगत एआयची समजावून सांगण्याची आणि लोकांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता मोठी असू शकते. त्यामुळे त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हान वाढू शकते..अॅनथ्रॉपीकची भूमिका काय आहे?या चर्चेच्या केंद्रस्थानी एआय क्षेत्रातील दोन वेगवेगळे दृष्टिकोन आहेत. Anthropic या एआय कंपनीने जानेवारी २०२६ मध्ये आपल्या Claude या एआय मॉडेलसाठी नवी 'Constitution' प्रसिद्ध केली. या दस्तऐवजात एआयला चेतना किंवा नैतिक दर्जा असू शकतो का, हा गंभीरपणे विचार करण्यासारखा प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे. .Claude च्या संभाव्य विकासाचा आणि त्याच्या मानसिक सुरक्षिततेचा विचार करण्याची भूमिकाही कंपनीने मांडली आहे. मात्र, सुलेमान यांना हा दृष्टिकोन मान्य नाही. एआयला स्वतःच्या भावना, ओळख किंवा अधिकार असू शकतात, असा विचार त्याच्या प्रशिक्षणात रुजवणे योग्य नाही, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे एआयवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम अधिक कठीण होऊ शकते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. दुसरीकडे, एआयच्या नैतिक दर्जाबाबत निश्चित निष्कर्ष न काढता या विषयात अनिश्चितता असल्याने त्याकडे सावधपणे पाहण्याची गरज असल्याचे Anthropic कंपनीचे म्हणणे आहे..AI कंपन्यांना आता काय करावे लागेल?सुलेमान यांच्या मते, AI विकसित करणाऱ्या कंपन्यांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे AI मध्ये चेतना किंवा स्वतःच्या हिताची जाणीव निर्माण होत असल्याचे संकेत आढळल्यास त्याची माहिती सार्वजनिक करणे. दुसरी गोष्ट म्हणजे AI कसे काम करते, त्याचे निर्णय कसे तयार होतात आणि त्यावर नियंत्रण कसे ठेवता येईल, यासाठी अधिक संशोधन करणे. तिसरी गोष्ट म्हणजे AI विकसित करणाऱ्या कंपन्यांनी सुरक्षिततेबाबत समान नियम तयार करणे. एखाद्या AI मध्ये चेतनेची लक्षणे दिसू लागली, तर त्याचा विकास थांबवून त्या गुणधर्मांचा अभ्यास करावा आणि ते दूर करण्याचा प्रयत्न करावा, अशी भूमिकाही सुलेमान यांनी मांडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.