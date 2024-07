Microsoft Windows Crash: का झाले लॅपटॉप बंद? विंडोजचा Blue Screen Error म्हणजे काय ? कसं करावे दुरुस्त

विंडोजचा Blue Screen Error म्हणजे काय?

ब्लू स्क्रिन एररला ब्लॅक स्क्रिन एरर किंवा स्टॉप कोड असे सुद्धा म्हणतात. जेव्हा विंडोजमध्ये मोठी समस्या निर्माण होते किंवा सिस्टम अचानक बंद होते किंवा रिस्टार्ट होते तेव्हा अशा प्रकारची समस्या उद्भवते. युजर्सचे कम्प्युटर किंवा लॅपटॉपवर निळ्या रंगाची स्क्रिन येते अन् 'Your PC ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info, and then we'll restart for you.' असा मेसेज येतो.

म्हणजे, तुमच्या कम्प्युटरमध्ये समस्या उद्भवली आहे आणि रिस्टार्ट करणे आवश्यक आहे. आम्ही काही त्रुटी, समस्येची माहिती गोळा करत आहोत आणि त्यानंतर तुमच्यासाठी रिस्टार्ट करु.