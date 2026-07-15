विज्ञान-तंत्र

Online Payment Scam: लष्करी अधिकाऱ्यांच्या नावाने होत आहे ऑनलाइन फसवणूक; 'या' चुका टाळा, अन्यथा खातं होऊ शकतं रिकामं

How Fake Military Officer Scams Exploit UPI Payments and How to Stay Safe: लष्करी अधिकाऱ्यांची बनावट ओळख, QR कोड व UPI पिनच्या बहाण्याने ऑनलाइन लूट; सायबर भामट्यांच्या नव्या डावापासून सावध राहा
Fraud Case

Fraud Case

ESakal

Sandip Kapde
Updated on

भारतीय लष्कराविषयी नागरिकांच्या मनात असलेल्या विश्वासाचा गैरफायदा घेत सायबर भामटे आता नवीन पद्धतीने फसवणूक करत आहेत. अलीकडच्या काळात स्वतःला भारतीय सैन्यातील अधिकारी किंवा जवान असल्याचे भासवून नागरिकांना आर्थिक जाळ्यात अडकवण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. बनावट ओळखपत्रे, खोटे फोटो, व्हॉइस किंवा व्हिडिओ कॉल आणि तातडीची कारणे सांगून हे भामटे लोकांचा विश्वास संपादन करतात. त्यानंतर मानसिक दबाव निर्माण करून काही क्षणांतच बँक खात्यातील पैसे लंपास करतात. त्यामुळे अशा फसवणुकीची पद्धत आणि त्यापासून बचावाचे उपाय जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

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