Mobile Cooling Tips : सतत मोबाईल गरम होतोय? 'या' 2 सोप्या ट्रिकने फोन राहील एकदम थंड, अजिबात होणार नाही हँग

मोबाईल वारंवार गरम होणे ही सध्याच्या काळात एक मोठी समस्या बनली आहे. विशेषतः उन्हाळ्याच्या दिवसांत किंवा हेवी गेमिंग करताना हा त्रास जास्त जाणवतो. जेव्हा फोनचा प्रोसेसर प्रमाणाबाहेर काम करतो, तेव्हा अंतर्गत भागातून उष्णता बाहेर टाकली जाते, ज्यामुळे फोन केवळ गरमच होत नाही तर तो हँग देखील होऊ लागतो. सततच्या उष्णतेमुळे बॅटरीच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे तुमचा स्मार्टफोन सुरक्षित आणि कार्यक्षम ठेवण्यासाठी तो नेमका का गरम होतोय हे समजून घेणे पहिली पास्टेप यरी ठरते..बॅकग्राउंड रिफ्रेशतुमचा फोन थंड ठेवण्यासाठीची पहिली प्रभावी ट्रिक म्हणजे 'बॅकग्राउंड रिफ्रेश' आणि नको असलेले अॅप्स त्वरित बंद करणे. अनेकदा आपण एखादे अॅप वापरून झाल्यानंतर ते तसेच सोडून देतो, ज्यामुळे ते बॅकग्राउंडला सुरू राहून प्रोसेसरवर ताण देतात. सेटिंगमध्ये जाऊन 'बॅकग्राउंड डेटा युसेज' मर्यादित करा. याव्यतिरिक्त फोन चार्जिंगला लावलेला असताना कधीही जड कामे किंवा गेमिंग करू नका. चार्जिंगमुळे बॅटरी आधीच गरम होत असते आणि त्यात स्क्रीनचा वापर केल्यास उष्णता दुप्पट वाढून फोन हँग होऊ शकतो..फोनचे सॉफ्टवेअरदुसरी महत्त्वाची ट्रिक म्हणजे फोनच्या सॉफ्टवेअरकडे लक्ष देणे. अनेकदा जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये काही बग्स असतात जे बॅटरी आणि प्रोसेसरचा जास्त वापर करतात, ज्यामुळे फोन गरम होतो. त्यामुळे तुमचा फोन नेहमी लेटेस्ट सॉफ्टवेअरवर अपडेट ठेवा. जर फोन अचानक जास्त तापला, तर त्याचा बॅक कव्हर किंवा केस काही वेळासाठी काढून ठेवा. जाड कव्हरमुळे उष्णता बाहेर पडण्यास अडथळा निर्माण होतो. कव्हर काढल्यामुळे फोनची उष्णता लवकर हवेत विरते आणि फोन नैसर्गिकरित्या गार होण्यास मदत मिळते..या दोन सोप्या ट्रिक्ससोबतच फोनला थेट सूर्यप्रकाशापासून वाचवणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. उन्हात प्रवास करताना किंवा गाडीच्या डॅशबोर्डवर फोन ठेवल्याने तो वेगाने तापू शकतो. जर तुमचा फोन खूपच गरम झाला असेल तर तो एअरप्लेन मोडवर टाका किंवा काही मिनिटांसाठी स्विच ऑफ करा. यामुळे सर्व रेडिओ लहरी आणि प्रोसेसिंग थांबते परिणामी फोन अवघ्या काही मिनिटांत पुन्हा नॉर्मल तापमानावर येतो. या साध्या उपायांमुळे तुमचा फोन केवळ कूल राहणार नाही, तर तो कधीच लॅग किंवा हँग होणार नाही.