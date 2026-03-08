मोबाईलचं स्टोरेज फुल्ल झालय? सतत हँग होतोय? कोणताही फोटो-व्हिडिओ डिलीट न करता फॉलो करा ही 1 सोपी ट्रिक, फोन चालेल सुपरफास्ट

तुमच्या फोनचं स्टोरेज गच्च भरलंय आणि तो सतत हँग व्हायला लागलाय? टेन्शन घेऊ नका. कोणताही महत्त्वाचा फोटो किंवा व्हिडिओ डिलीट न करता फोन 'सुपरफास्ट' करण्याची ही एक जबरदस्त ट्रिक आहेत.१. 'कॅशे डेटा' (Cache Data) साफ कराआपण जेव्हा विविध ॲप्स वापरतो, तेव्हा फोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात 'कॅशे फाईल्स' जमा होतात. ही एक प्रकारची तात्पुरती मेमरी असते, जी कोणतीही महत्त्वाची फाईल डिलीट न करता क्लीन करता येते. फोनच्या 'Settings' मध्ये जाऊन 'Storage' पर्यायावर क्लिक करा आणि तिथून सर्व ॲप्सचा 'Clear Cache' करा. यामुळे तुमची मेमरी मोकळी होईल आणि फोनचा वेग अचानक वाढलेला तुम्हाला जाणवेल..'सर्व्हर डाउन', 'धान्य संपले' अशी कारणं विसरा! खिशात राहणार तुमचं 'रेशन कार्ड'! 'इथे' सुरू झालीये खास सुविधा; घरबसल्या करता येणार तक्रार.२. सोशल मीडिया ॲप्सचे 'डाटा मॅनेजमेंट'व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्रामवर आपल्याला अनेक अनावश्यक फोटो आणि व्हिडिओ येत असतात, जे गॅलरीत दिसत नाहीत पण बॅकएंडला स्टोरेज खातात. व्हॉट्सॲपच्या 'Settings' मध्ये जाऊन 'Storage and Data' आणि त्यानंतर 'Manage Storage' निवडा. तिथे तुम्हाला मोठ्या फाईल्सची यादी दिसेल, ज्या तुम्ही तिथल्या तिथे निवडून उडवू शकता. यामुळे तुमची पर्सनल गॅलरी सुरक्षित राहते आणि फोनला मोकळा श्वास घेता येतो..३. क्लाउड स्टोरेजचा स्मार्ट वापरजर तुमच्या फोनमध्ये खूप जुने फोटो असतील जे तुम्हाला हवे आहेत पण फोनमध्ये जागा नाही, तर 'Google Photos' किंवा 'Drive' चा वापर करा. हे सर्व फोटो क्लाउडवर बॅकअप घेऊन फोनमधील 'Free up space' पर्याय वापरा. यामुळे फोटो डिलीट न होता क्लाउडवर सुरक्षित राहतील आणि तुमच्या फोनचे इंटरनल स्टोरेज रिकामे होईल. हे स्टोरेज रिकामे होताच हँग होण्याची समस्या ७०-८० टक्क्यांनी कमी होते..तुमचे Google अकाउंट कोणत्या Unknown डिव्हाइसवर लॉगिन आहे? तपासून लगेच करा डिलीट..पाहा स्टेप-बाय-स्टेप गाइड.४. 'लाईट' (Lite) व्हर्जन ॲप्सचा वापरफेसबुक, इन्स्टाग्राम किंवा मेसेंजर यांसारखी मोठी ॲप्स रॅम (RAM) आणि स्टोरेजवर मोठा ताण देतात. जर तुमचा फोन जुना असेल, तर या ॲप्सचे 'Lite' व्हर्जन वापरा. हे ॲप्स कमी जागेत चालतात आणि बॅटरीचीही बचत करतात. यासोबतच, फोनमधील न वापरलेले 'Bloatware' (आधीपासून असलेले अनावश्यक ॲप्स) डिसेबल केल्यास फोन सुपरफास्ट चालण्यास मदत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.