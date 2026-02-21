विज्ञान-तंत्र

ATM Jackpot : ATM मशीनमध्ये कार्ड न घालताच निघतायत नोटा! काय आहे Ploutus मालवेयर? हॅकर्सनी शोधली पैसे लुटण्याची खतरनाक पद्धत

Ploutus Malware ATM Hacking : प्लॉटस मालवेअरने एटीएमला 'लॉटरी मशीन' बनवले आहे. हॅकर्सचा नवीन धक्का काय आहे जाणून घ्या सविस्तर
atm jackpotting ploutus malware atm hacking prevention tips marathi news

atm jackpotting ploutus malware atm hacking prevention tips marathi news

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

एटीएममधून कार्ड किंवा पिनशिवाय पैसे काढण्याची ही एक अत्यंत धोकादायक पद्धत समोर आली असून याला तांत्रिक भाषेत 'जॅकपॉटिंग' (Jackpotting) म्हटले जाते. हॅकर्स यामध्ये 'प्लॉटस' (Ploutus) नावाच्या एका घातक मालवेअरचा वापर करतात. हे मालवेअर एटीएम मशीनच्या सॉफ्टवेअरवर ताबा मिळवते आणि मशीनला आपोआप पैसे बाहेर फेकण्यास भाग पाडते.

Loading content, please wait...
Cyber Fraud
Cyber security
atm card
ATM Machine
ATM
online scam
ATM security issues

Related Stories

No stories found.