ATM Jackpot : ATM मशीनमध्ये कार्ड न घालताच निघतायत नोटा! काय आहे Ploutus मालवेयर? हॅकर्सनी शोधली पैसे लुटण्याची खतरनाक पद्धत

एटीएममधून कार्ड किंवा पिनशिवाय पैसे काढण्याची ही एक अत्यंत धोकादायक पद्धत समोर आली असून याला तांत्रिक भाषेत 'जॅकपॉटिंग' (Jackpotting) म्हटले जाते. हॅकर्स यामध्ये 'प्लॉटस' (Ploutus) नावाच्या एका घातक मालवेअरचा वापर करतात. हे मालवेअर एटीएम मशीनच्या सॉफ्टवेअरवर ताबा मिळवते आणि मशीनला आपोआप पैसे बाहेर फेकण्यास भाग पाडते..या हल्ल्याची पद्धत मोठी विचित्र आहे. हॅकर्स आधी एटीएम मशीनला शारीरिकरित्या उघडतात किंवा त्यांच्या बाह्य भागातून (USB किंवा इतर उपकरणांद्वारे) हा मालवेअर एटीएमच्या अंतर्गत संगणक प्रणालीमध्ये सोडतात. एकदा का मालवेअर इन्स्टॉल झाले की हॅकर्सना बँकेच्या मुख्य सर्व्हरच्या परवानगीची गरज उरत नाही. ते त्यांच्या मोबाईलवरून SMS पाठवून किंवा बाहेरील कीबोर्ड जोडून मशीनला पैसे काढण्याची सूचना देऊ शकतात..सर्वात महत्त्वाची आणि दिलासादायक बाब म्हणजे 'प्लॉटस' मालवेअर तुमच्या बँक खात्यातून पैसे चोरत नाही तर तो थेट एटीएम मशीनमध्ये असलेले रोख पैसे चोरतो. याचा अर्थ असा की एखाद्या व्यक्तीचे वैयक्तिक कार्ड तपशील किंवा पिन हॅक न करता मशीनमध्ये असलेले सर्व पैसे रिकामे करणे हेच हॅकर्सचे मुख्य उद्दिष्ट असते. यामुळे याला जॅकपॉटिंग असे नाव पडले आहे कारण मशीन एखाद्या लॉटरीच्या मशीनप्रमाणे पैसे बाहेर टाकू लागते..अशा प्रकारच्या सायबर हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी बँका आता अधिक सतर्क झाल्या आहेत. एटीएम मशीनचे सॉफ्टवेअर (उदा. विंडोज os) अपडेट ठेवणे, मशीनला मजबूत लॉक लावणे आणि संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी CCTV अपडेट करणे यावर भर दिला जात आहे. ग्राहकांनीही एटीएममध्ये जाताना मशीनच्या कीपॅड किंवा स्लॉटजवळ काही विचित्र वायर किंवा उपकरण जोडलेले दिसल्यास त्वरित बँकेला कळवणे आवश्यक आहे..