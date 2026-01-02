चंद्र-सूर्य येणार पृथ्वीच्या जवळ… आकाशात घडणारा योग पाहून विश्वास बसणार नाही, दुर्मिळ खगोलीय खेळ

अकोला: पृथ्वीभोवती चंद्र आणि सूर्याभोवती पृथ्वी फिरताना यांच्या कक्षा काहीशा लंबवर्तुळाकार असल्याने यांच्यातील अंतर कमी, अधिक होत असते. चंद्र महिन्यात एकदा तर सूर्य वर्षातून एकदा पृथ्वीच्या जवळ येतात. .यावेळी मात्र हे दोघे एकाच दिवशी जवळ येण्याचा योग आला आहे. या अनोख्या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन विश्वभारती केंद्राचे प्रमुख प्रभाकर दोड यांनी केले आहे..अनोखी खगोलीय घटना घडणारयेत्या ३ जानेवारीला अनोखी खगोलीय घटना घडणार असून या दिवशी चंद्र पृथ्वीपासून केवळ ३, ६२, ३०० कि.मी. जवळ आल्याने आकाशात सुपरमून बघता येईल. यावेळी चंद्र सरासरी अंतराच्या सुमारे बाविस हजार कि. मी जवळ येईल, तेव्हा चंद्र १४ टक्के आकाराने मोठा आणि ३० टक्के अधिक प्रकाशमान दिसेल..Cancer Medicine: बेडकाच्या आतड्यात सापडलं कॅन्सरवरील औषध! उंदरावर केलेला प्रयोग यशस्वी.अशी स्थिती यापुढे २४ नोव्हेंबरला राहील, तर सूर्य सुमारे २५ लाख कि.मी. म्हणजे १४ कोटी ७१ लाख अंतरावर असेल. चंद्र महिन्यातून एकदा तर सूर्य वर्षातून एकदाच पृथ्वी जवळ येत असतात. सध्या सूर्य दक्षिण गोलार्धाकडे झुकलेला असल्याने त्या भागात उन्हाळा व आपल्या भागात हिवाळा सुरू आहे..उल्का वर्षाव बघता येईलसध्या सूर्य धनू राशीत आणि चंद्र मिथुन राशीत असल्याने चंद्र आणि गुरु ग्रह रात्रभर एकमेकांच्या जवळ पाहता येतील. याच रात्री भूतप तारका समूहातून उल्का वर्षाव बघता येईल..Astronomical Events 2026: नववर्षात ४ सुपरमून, २ ब्लूमून व १२ उल्कावर्षाव; देशवासीयांना विविध खगोलीय घटनांची मिळणार पर्वणी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.