चंद्र-सूर्य येणार पृथ्वीच्या जवळ… आकाशात घडणारा योग पाहून विश्वास बसणार नाही, दुर्मिळ खगोलीय खेळ

rare astronomical event update in marathi: ३ जानेवारीला दुर्मिळ खगोलीय योग; सुपरमून, सूर्य पृथ्वीच्या जवळ आणि उल्का वर्षाव एकाच रात्री पाहण्याची संधी
Moon and Sun Draw Closer to Earth: A Rare Celestial Spectacle Unfolds in the Sky

सकाळ वृत्तसेवा
अकोला: पृथ्वीभोवती चंद्र आणि सूर्याभोवती पृथ्वी फिरताना यांच्या कक्षा काहीशा लंबवर्तुळाकार असल्याने यांच्यातील अंतर कमी, अधिक होत असते. चंद्र महिन्यात एकदा तर सूर्य वर्षातून एकदा पृथ्वीच्या जवळ येतात.

